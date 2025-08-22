Primeras palabras de Hernán Torres como nuevo técnico de Millonarios

Hernán Torres Oliveros fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Millonarios FC y no ocultó su satisfacción por regresar al equipo que condujo al título de la Liga 2012-II. El entrenador firmó contrato por un año y asumirá de inmediato sus funciones, tras la salida de David González.



“Muy contento de volver a esta institución”: Hernán Torres

En su primer mensaje como timonel albiazul, Torres envió un saludo a la hinchada y destacó la importancia de su regreso:

“Muy contento, muy complacido volver acá a esta institución tan grande que es Millonarios. Doy gracias a Dios, primero que todo, a la vida, al fútbol, que estamos nuevamente en la institución. Trabajaremos, no ahorraremos ningún esfuerzo porque las cosas salgan bien y por conseguir lo que todos queremos y esperamos, triunfos y éxitos. Un saludo”.

Torres asume en un momento complejo para el club. La derrota contra Unión Magdalena el 20 de agosto precipitó la salida de David González, quien en seis partidos de este semestre solo sumó un punto de 18 posibles. En total, González dirigió 33 partidos con Millonarios, logrando 14 victorias, 9 empates y 10 derrotas.

El reto inmediato de Torres será recomponer el rendimiento en la Liga y devolverle confianza a la hinchada. Su regreso llega cargado de expectativa, especialmente tras haber roto en 2012 la sequía de 24 años sin títulos.



Calendario de Millonarios

El calendario de Millonarios para las próximas fechas no es nada fácil. Este sábado recibe a Junior en El Campín y, posteriormente, jugará contra Real Cartagena por Copa Colombia y Águilas Doradas, Santa Fe, Pasto, Alianza, Fortaleza, Nacional y América.