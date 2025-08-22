Millonarios anuncia a Hernán Torres como nuevo técnico tras salida de David González

Millonarios FC oficializó la llegada de Hernán Torres Oliveros como nuevo director técnico del plantel profesional masculino. El entrenador firmó contrato por un año y asumirá de inmediato sus funciones, en reemplazo de David González, quien dejó el cargo tras la derrota contra Unión Magdalena en Bogotá.

El miércoles 20 de agosto, luego de la caída 2-1 frente a Unión Magdalena en El Campín, David González confirmó en rueda de prensa su salida del club. El técnico antioqueño, que llegó a comienzos de 2025 para reemplazar a Alberto Gamero, no logró consolidar resultados en el segundo semestre: de 18 puntos disputados, Millonarios apenas sumó 1, con 5 derrotas y 1 empate.

“Es una situación compleja, lo que se vivió en el estadio es difícil. (…) Después del partido me comunicaron que no continúo, la situación es insostenible y entendible desde el punto de vista de los directivos”, dijo González.

David González fue elegido entrenador de Millonarios para reemplazar a Alberto Gamero Foto: captura de pantalla video de cuenta X: @MillosFCoficial

El defensor Jorge Arias lamentó su salida y señaló que “tenían que irse todos, incluyendo a los futbolistas”, en alusión a la crisis de resultados. González se marcha con un balance total de 33 partidos dirigidos, 14 victorias, 9 empates y 10 derrotas, para un rendimiento del 51,5 %.



El regreso de Hernán Torres

Hernán Torres vuelve a Millonarios después de más de una década. En 2012 condujo al club a la Liga 2012-II, rompiendo una sequía de 24 años sin títulos. Además de su paso por el conjunto embajador, ha dirigido a Deportes Tolima, Independiente Medellín, América, Águilas Doradas y Atlético Bucaramanga, además de clubes internacionales como Alajuelense (Costa Rica), Melgar (Perú) y Emelec (Ecuador).

En su carrera también ha sumado títulos como el Ascenso 2016 con América, el Clausura 2018 con Melgar y los campeonatos con Tolima en la Liga 2021-I y la Superliga 2022.