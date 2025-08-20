Publicidad

ATENCIÓN: David González confirma su salida de Millonarios por malos resultados

El técnico antioqueño llegó a inicios de 2025, pero una mala racha de resultados le costó su puesto en la capital del país pese alcanzar cuadrangulares antes.

David González, DT de Millonarios (1).jpg
David González, DT de Millonarios //
Foto: Millonarios
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: agosto 20, 2025 11:17 p. m.

La derrota este miércoles, 20 de agosto, frente a Unión Magdalena en condición de local, fue el punto final de la historia entre David González y Millonarios. En rueda de prensa, el timonel antioqueño confirmó su salida del equipo y se despidió de un proceso que comenzó a inicios de este 2025.

En 6 partidos disputados en este segundo semestre de 2025, de 18 puntos posible el equipo solo obtuvo 1, es decir, un saldo de 5 derrotas y 1 empate. Situación que fue razón suficiente para la directiva del conjunto albiazul para ponerle final a la etapa de González en Millonarios.

"Es una situación compleja, lo que se vivió en el estadio es difícil. No es el tipo de espectáculo que la gente quiere venir a ver. Después del partido he sido comunicado por parte del club que no continúo, la situación es insostenible y es entendible, desde el punto de vista de nuestros directivos. Si preguntan si va a haber cambios, pues sí, seguramente", fueron las palabras del técnico en rueda de prensa, confirmando así su salida.

En desarrollo.

