ATENCIÓN: David González confirma su salida de Millonarios por malos resultados

La derrota este miércoles, 20 de agosto, frente a Unión Magdalena en condición de local, fue el punto final de la historia entre David González y Millonarios. En rueda de prensa, el timonel antioqueño confirmó su salida del equipo y se despidió de un proceso que comenzó a inicios de este 2025.

En 6 partidos disputados en este segundo semestre de 2025, de 18 puntos posible el equipo solo obtuvo 1, es decir, un saldo de 5 derrotas y 1 empate. Situación que fue razón suficiente para la directiva del conjunto albiazul para ponerle final a la etapa de González en Millonarios.

"Es una situación compleja, lo que se vivió en el estadio es difícil. No es el tipo de espectáculo que la gente quiere venir a ver. Después del partido he sido comunicado por parte del club que no continúo, la situación es insostenible y es entendible, desde el punto de vista de nuestros directivos. Si preguntan si va a haber cambios, pues sí, seguramente", fueron las palabras del técnico en rueda de prensa, confirmando así su salida.

En desarrollo.