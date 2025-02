DIM confirma a Kevin Mantilla para el 2025, ¿por qué se había demorado?

Al fin cerró el periodo de fichajes para el Deportivo Independiente Medellín (DIM) de cara a la temporada 2025, y, es que este jueves, 6 de febrero, el club confirmó la llegada del central bogotano Kevin Mantilla desde Talleres de Córdoba (Argentina), quien llega cedido hasta diciembre del presente año.

"El defensor central, nacido en Bogotá el 22 de mayo de 2003, llega al Poderoso para reforzar la zaga esta temporada, tras su paso por Talleres de Córdoba, que se había hecho a los servicios de Mantilla en julio de 2023, tras ser capitán y figura de la Selección Colombia Sub 20 y Santa Fe", indicó el DIM en un comunicado.

Publicidad

Para muchos el fichaje de Mantilla ha sido uno de los mejores de cara a la temporada 2025. No por nada, en su momento, fue catalogado el mejor central sub-23 en Colombia con un amplío índice de oportunidad de crecimiento, pero que, sorprendente, no logró consolidarse en el fútbol argentino pese a los partidos importantes que disputó en Talleres desde su llegada en 2023.

¿Por qué el DIM se demoró en confirmar a Kevin Mantilla?

Pese a que el central bogotano estuvo presente en la victoria del DIM vs. Boyacá Chicó el pasado 2 de febrero en el Atanasio Girardot. El club no presentó al futbolista hasta 4 días después. Pero por qué se dio esta demora sería un razón: falta un tema de documentación, que, por ende, no le permitía al 'Poderoso' hacer oficial el fichaje del defensor de la capital del país.

Los números de Mantilla

El central, de 21 años, pese a la edad cuenta con una amplia experiencia nacional e internacional. Debutó en 2022 con Independiente Santa Fe siendo parte de los procesos inferiores de la Selección Colombia. En total, hasta la fecha ha disputado 60 partidos como profesional, más de 20 con la camiseta de Talleres de Córdoba.

Kevin Mantilla - jugador de Talleres // Foto: Instagram @kevinmantillac