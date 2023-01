Dimayor definió la programación de las primeras dos fecha de la liga

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) definió este martes las programaciones de las dos primeras fecha de la Liga Betplay , que comenzará la próxima semana con el Deportivo Pereira como campeón defensor del título.

Así se jugará la primera fecha de la Liga Betplay

El compromiso que se encargará de darle apertura al torneo colombiano, será el que disputarán, el próximo martes, 24 de enero, Atlético Bucaramanga y Envigado F.C., desde las 8:00 de la noche, en el estadio Alfonso López.

Al día siguiente, miércoles 25 de enero, se jugarán dos partidos: Unión Magdalena vs. Atlético Huila y Águilas Doradas vs. Atlético Junior, que comenzarán el rentado local desde las 3:10 y 5:20 de la tarde respectivamente.

La primera fecha, de acuerdo con la programación de la Dimayor, continuará el 26 de enero (jueves), con los juegos Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera (4:00 de la tarde), Deportes Tolima vs. América de Cali (6:10 de la tarde) y Atlético Nacional vs. Once Caldas (8:20 de la noche), mientras que el Jaguares vs. Independiente Santa Fe cerrará esa jornada, el viernes 27 de enero, desde las 5:20 de la tarde.

Los dos compromisos restantes, entre La Equidad e Independiente Medellín y Millonarios y Deportivo Pasto, serán aplazados debido al Campeonato Sudamericano Sub-20 y podrían jugarse el 15 de febrero.

Así se jugará la segunda fecha de la Liga Betplay

Ese fin de semana siguiente a la primera fecha, se jugará la segunda jornada, comenzando el día sábado, 28 de enero, con los juegos Envigado F.C. vs. La Equidad y Atlético Huila vs. Atlético Bucaramanga.

El domingo 29 de enero jugarán: Nacional vs. Águilas (3:10 de la tarde), Pereira vs. Millonarios (5:20 de la tarde) y Junior vs. Medellín (7:30 de la noche). Un día después, los partidos serán Alianza Petrolera vs. Deportivo Pasto y Once Caldas vs. Tolima, desde las 6:00 de la tarde y 8:10 de la noche respectivamente.

Finalmente, Chicó vs. Jaguares -6:00 de la tarde- y América de Cali vs. Unión Magdalena -8:10 de la noche- cerrarán la segunda jornada de la Liga Betplay el martes, 31 de enero.

