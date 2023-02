Dimayor volvió a referirse sobre las sanciones a Daniel Cataño y Tolima, ¿hubo cambios?

La División Mayor del Fútbol Colombiano volvió a pronunciarse sobre las sanciones que se les impartió a Daniel Cataño, de Millonarios, y Deportes Tolima luego de la agresión contra el jugador por parte de un seguidor del equipo local segundos antes de iniciar el partido en el estadio Manuel Murillo Toro.

Vale recordar que el futbolista de Millonarios respondió a la agresión y por eso fue expulsado por el árbitro Wilmar Roldán. Situación que, además del golpe contra Cataño, el equipo capitalino decidió retirarse del campo y no jugar el encuentro por falta de garantías.

Luego de la recopilación de videos y testimonios, el Comité de Disciplina del Campeonato sancionó a Tolima y Daniel Cataño, pero este miércoles, 22 de febrero, reafirmó su decisión al desestimar el primer recurso de reposición por parte del vinotinto y oro y el embajador.

A través de la resolución 009 de 2023, el Comité Disciplinario ratificó la sanción de cuatro fechas al estadio Murillo Toro, así como la multa económica de $12.760.000.

De igual forma, se mantiene la suspensión de tres fechas contra el jugador Cataño por la "infracción descrita en el literal d) del artículo 63" y una multa de $618.666.

Así las cosas, las sanciones contra Tolima, Millonarios y Daniel Cataño se mantienen, pero el Comité Disciplinario le da la opción a los implicados de apelar la decisión.

"El Comité no comparte la interpretación ofrecida por el recurrente en tanto la acción desarrollada por el jugador no se limitó a repeler un ataque y reducir al agresor para evitar que continuara agrediendo, por lo que en criterio de este Comité claramente correspondió a una acción de retaliación por la agresión recibida y, (ii) no estima admisible que la calificación de la infracción como conducta violenta comprenda el agravante reconocido por el Comité y que impacta en la dosificación aplicada", se lee en la resolución de la Dimayor.

Conoce la Resolución No. 009 de 2023 mediante la cual el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 resuelve 👉🏼https://t.co/Khp08WtzyS pic.twitter.com/ALGQvNusTz — DIMAYOR (@Dimayor) February 22, 2023

Vale recordar que Alejandro Montenegro, el hombre que agredió por la espalda a Daniel Cataño luego de ingresar a la grama del estadio, no podrá entrar por los próximos tres años a escenarios deportivos y deberá pagar una multa de $23 millones.

Un hincha del Tolima agredió Daniel Cataño antes de empezar el partido y Millonarios decidió abandonar el campo de juego por no tener garantías de seguridad.

Una pena lo que sucedió en el Manuel Murillo Toro. pic.twitter.com/cC6oSXTePg — Pablo Giralt (@giraltpablo) February 13, 2023

