Édgar Guerra no seguiría en Millonarios tras novela por renovación: peleó hasta con su representante

En toda una novela se ha convertido el caso del delantero Édgar Guerra y Millonarios, ante el deseo del jugador de no renovar su contrato con el equipo bogotano y de seguir su carrera en el exterior; más concretamente en México, en donde habría un club interesado en sus servicios.

Guerra se convirtió en la sensación del debut del equipo embajador en la liga, luego del triplete que anotó en la goleada (5-0) frente al Independiente Medellín , el domingo 21 de enero. Pero rescindiría su contrato con el club albiazul, que se extiende hasta el próximo 30 de junio.

El nacido en Becerril (Cesar), según informaciones de prensa, partirá al país manito para jugar en el club León, a cambio de que paguen una compensación económica a los azules por su salida.

“Guerra tiene una posibilidad de salir, estamos tratando que el jugador tenga la cabeza tranquila, la cabeza puesta aquí. Si no se va al exterior y debe quedarse, bienvenido sea. Si se quedan, que sea con el entusiasmo y compromiso de sacar esto adelante”, había adelantado el técnico Alberto Gamero.

Publicidad

El futbolista dejó ver que tenía profundas diferencias con el equipo embajador. Pero su llamativa salida se suma la denuncia que hizo en sus redes sociales el representante de jugadores Diego Torres, quien confirmó que el jugador rompió el contrato que tenía con él, para oficiar como su agente.

Millonarios, campeón de la Superliga BetPlay // Foto: X @MillosFCoficial

“Édgar Guerra actual, jugador de Millonarios, no tiene en la actualidad ningún vínculo legal conmigo, ni con la empresa que represento. Actualmente, cursa en su contra una demanda que interpusimos en su contra por incumplimiento contractual”, indicó el representante, al terminar su contrato de representación de forma unilateral.

Torres aclaró que, al no ser su apoderado, no es responsable de la situación que actualmente se presenta con el equipo capitalino para su renovación, que finalmente no se dará, pues el futbolista decidió dejar al equipo que ganó la Liga en el primer semestre de 2023.

Publicidad

En su carrera, Guerra tiene 98 partidos disputados y 11 goles, en una carrera que ha hecho en su totalidad en Millonarios. Por lo que se irá a lo que será su segundo club, en su primera experiencia en el exterior.

Le puede interesar: