Eduardo Lara, nuevo director técnico del Once Caldas

Este domingo Once Caldas oficializó a través de sus redes sociales la vinculación del colombiano Eduardo Lara como el nuevo técnico del ‘blanco blanco’.

Lara sustituirá desde este lunes a Húbert Bodhert , quien renunció al cargo el 1 de enero. Además, el vallecaucano estará acompañado por José Helmer Silva, asistente técnico, y Harold Rodríguez, preparador físico.

En el comunicado del Once Caldas también destacan los éxitos del técnico colombiano como “la clasificación y participación a cinco mundiales categorías sub 17 y sub 20”. Asimismo, obtuvo el título del Torneo Esperanzas de Toulón en Francia 2011.

El último club que dirigió Lara fue El Nacional de Ecuador, conjunto al que llegó en noviembre de 2019 y salió por diferencias económicas en junio de 2020.