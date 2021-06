Eduardo Méndez dice que no se reunió con Gustavo Serpa como contó presidente Dimayor: Blog Deportivo

Javier Hernández Bonnet contó en Blog Deportivo que el presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez, y el máximo accionista de Millonarios, Gustavo Serpa, no estuvieron reunidos en un restaurante como lo había asegurado Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor.

"(Méndez) me dijo que eso es mentira. Fue contundente. Me dijo: yo estaba reunido con el senador Name, coincidimos en el mismo restaurante y seguro cuando me vio (Jaramillo), fue cuando Serpa fue a saludarme, pero eso no quiere decir que yo estuviera sentado con Serpa", detalló.

Cabe recordar que Gustavo Serpa señaló días atrás que la Dimayor es "mafiosa" por la manera cómo se maneja el Fútbol Profesional Colombiano.

Escuche la información completa en Blog Deportivo: