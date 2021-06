No presenté mi renuncia a la presidencia de Dimayor: Fernando Jaramillo

Fernando Jaramillo, presidente de Dimayor, aseguró en Blog Deportivo que no presentó la renuncia a su cargo, pese al malestar que hay por parte de los dirigentes del fútbol colombiano con su administración.

"Tampoco presenté la renuncia, fui muy claro ayer, antes de comenzar la reunión, les dije (a los dirigentes) nos tenemos que poner de acuerdo sobre lo fundamental, cómo actuamos como gremio y darle un mensaje positivo al país", dijo.

Además, aseguró que nunca se reunió con Gustavo Serpa, accionista de Millonarios, previo a la final de la liga colombiana, ni visitó el camerino de los ‘embajadores’ el domingo anterior.

“Soy amigo de Gustavo Serpa, pero no estoy acá por él. Casualmente en un restaurante lo fui a saludar, estuve cinco minutos y me fui. Entiendo que todo eso se malinterprete”, dijo.

“No voy a negar que soy hincha de millonarios, pero eso no me quita la imparcialidad. No entré al camerino, solo bajé al de los árbitros para decirles que tenían todo nuestro apoyo”, agregó.

