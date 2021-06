Yo creo que Fernando Jaramillo seguirá como presidente de Dimayor: Gabriel Camargo

Gabriel Camargo, máximo accionista del Deportes Tolima , pasó por los micrófonos de Blog Deportivo para hablar sobre la posible renuncia de Fernando Jaramillo , presidente de Dimayor.

“Yo creo que él va a seguir. En la reunión no vi la voluntad (de sacarlo). Hay inconformismo con la administración, pero no creo que vaya a renunciar”, comentó.

Sin embargo, mostró su malestar por enterarse que Fernando Jaramillo y Gustavo Serpa los encontraron reunidos en un restaurante previo a la final de la liga colombiana.

“A ellos los vieron y me lo contaron. Él (Jaramillo) no me lo negó, me dijo que se estaban saludando (…) El presidente de la Dimayor puede ser hincha, como lo es, pero me disgustó que fuera al camerino de Millonarios en la final”, expresó.

Escuche las declaraciones de Gabriel Camargo en Blog Deportivo: