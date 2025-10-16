Edwin Cardona apareció entre los mejores futbolistas del mundo en el último semestre

En los últimos años, Colombia se convirtió en cuna de grandes talentos para el mundo del fútbol y prueba de ello han sido Luis Díaz, 'Cucho' Hernández, Daniel Múñoz, Jhon Arias, Richard Ríos, entre otros, que han sido figuras en grandes clubes tanto sudamericanos como en Europa.

No obstante, la Liga BetPlay no se ha quedado atrás, sino que grandes portales del mundo le han seguido la pista a la liga local por los grandes talentos que se esconde y, ahora, el más reciente informe del Observatorio del Fútbol (CIES) destacó a dos futbolistas que aparecieron entre los 50 mejores creadores de todo el mundo: Edwin Cardona y Fabián Sambueza, de Atlético Nacional y Bucaramanga, respectivamente.

Edwin Cardona en Copa Libertadores // Foto: AFP

Edwin Cardona, entre los 50 mejores creadores del mundo

Ver al '10' de Atlético Nacional tomó por sorpresa a los propios hinchas del cuadro verdolaga, pues, en los últimos meses, el mediocampista no ha estado a su mejor nivel y ha sido foco de críticas por lo sucedido en la Copa Libertadores. Sin embargo, según el CIES, el colombiano ha demostrado ser un jugador con un excelente manejo de pelota, pase y visión a la hora de ayudar a su equipo atacar.

Si bien ocupó la casilla 48 en el ranking, Cardona compartió lista con figuras mundiales como Lamine Yamal, Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, Kylian Mbappé, Cole Palmer, Dani Olmo, entre otros. Algo que tomó por sorpresa a más de uno.



El volante verdolaga obtuvo un porcentaje de rendimiento de 87.4 %, a menos de 0.5 de futbolistas como Yeremy Pino, Florian Wirtz o Mason Greenwood.

Edwin Cardona en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional.

¿Qué otros futbolistas colombianos aparecieron en la lista?

En cuanto a definición, Luis Díaz ocupó la quinta posición siendo superado por Mbappé, Messi, Kane y Guirassy, demostrando porqué en la actualidad es considerado uno de los mejores del mundo. Allí, aparecieron también 'Cucho' Hernández y Luis Suárez que ocuparon los puestos 23 y 29, respectivamente.



Estos son todos los colombianos en el ranking

Defensa terrestre:



Davinson Sánchez (12).

Yeimar Gómez (21).

Kevin Castaño (27).

Daniel Muñoz (32).

Construcción defensiva:



Jhon Lucumí (48).

Elaboración



Juan Fernando Quintero (32).

Regate



Kevin Serna (26).

Ataque aéreo

