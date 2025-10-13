Hinchas del FC Bayern preocupados con Luis Díaz por culpa de la Selección Colombia

Luis Díaz ha confirmado por qué es uno de los mejores futbolistas del mundo en la actualidad, después de la salida del Liverpool ha sido uno de los más influyentes del FC Bayern en poco tiempo, por ende, se ganó el cariño de la afición alemana.

Pero, ahora, la Selección Colombia preocupó a los hinchas del FC Bayern por el futbolista de cara al amistoso que tendrá este 14 de octubre frente a Canadá. Esto debido a que “no tendría tiempo de recuperación” y el equipo disputará este sábado el clásico alemán frente al Borussia Dortmund.

Luis Díaz en la Selección Colombia // Foto: AFP

¿Por qué Luis Díaz no descansaría bien para este partido?

El duelo entre Colombia y Canadá se encuentra programado para las 7:00 de la noche este 14 de octubre, por ende, el guajiro estaría volviendo a Alemania en la madrugada del miércoles o en el transcurso del día, por lo tanto, estaría llegando hasta el jueves a Múnich y no haría parte del entrenamiento.

Por ende, el colombiano solo estaría el viernes en la preparación del duelo y no tendría margen de recuperación antes de recibir al Borussia Dortmund; sin embargo, algunos medios locales han asegurado que Kompany confía en la calidad del guajiro y seguramente será titular pese a esto el sábado en horas de la mañana (hora colombiana).



Luis Díaz con el Bayern Múnich Foto: AFP

La influencia de Luis Díaz en Alemania

En pocos meses, Díaz se ganó el corazón de los hinchas del FC Bayern por su gran nivel en tan solo 10 partidos con este equipo, pues ya suma 6 goles y 4 asistencias, números a la altura de un club de la grandeza de este.

Incluso, medios en Merseyside han resaltado la falta que hace su fútbol en el Liverpool que fue crucial la temporada pasada cuando el equipo conquistó la Premier League, siendo titular en casi todos los partidos que disputaron los ‘Reds’ bajo el mando del neerlandés Arne Slot.