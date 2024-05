Edwin Cardona: "Regresar al club del que uno es hincha es algo especial"

Finalmente, Edwin Cardona se presentó ante la prensa como nuevo futbolista de Atlético Nacional tras 10 años de su salida. El antioqueño se mostró emocionado y feliz por volver a portar la camiseta verdolaga pensando en aportar "su granito de arena" para el nuevo proyecto deportivo que tiene la institución.

“El ser hincha, el irme 10 años y no perderme un partido. Donde estaba siempre me compraba la camiseta y a mi hijo, siempre me veía los partidos cada vez que podía. Toda la vida voy a ser hincha de Atlético Nacional, entonces muy feliz de regresar a mi casa, el club el cual amo. Es una alegría inmensa en lo personal y un lindo reto de nuevo”, dijo Cardona en su presentación.

Desde su llegada al club paisa se ha visto muy enfocado en sus entrenamientos para dar el 100 % que necesita la institución y el técnico Pablo Repetto en el segundo semestre para conseguir los resultados esperados, que, por supuesto, apuntan a conseguir títulos.

“Obvio uno coje más experiencia en su vida y en lo futbolístico. Aprendes de personas que te ponen a tu alrededor, compañeros que uno de pronto desde pequeño no pensó que fuera a tener. Creo que uno venir al club que uno quiere, del cual uno es hincha y poder contribuir con esa experiencia, con todo lo que ha vivido desde atrás va a ser importante. Obvio esto será un conjunto, no solo será Edwin Cardona”, añadió.

Sobre su exigencia física, él está seguro de estar haciendo las cosas correctas bajo el respaldo de los expertos de la institución que ven con buenos ojos su actual condición. Cardona aseguró que no dejará de dar su 100 % en esta segunda etapa con Atlético Nacional.

“El peso siempre he tenido el mismo (…) Es muy fácil hablar cuando me ves de frente. La verdad siempre me he caracterizado por estar así, no puedo cambiar mi físico porque fue el que Dios me dio y estoy muy agradecido con eso. La nutricionista sabe con qué peso debo jugar y cuál es el adecuado”, añadió.

Por otro lado, la idea de poder compartir un vestuario con David Ospina o Jorman Campuzano lo motiva, pues son dos futbolistas influyentes en la historia del fútbol colombia que, seguramente, aportarán en ese objetivo de volver a ser campeones en Nacional.