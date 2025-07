El 'crack' que se acerca a Independiente Santa Fe para darle mejor nivel, revela DT

Llegó a Colombia como “desconocido” y, en pocos meses, terminó siendo campeón del fútbol profesional colombiano en condición de visitante ante el cuadro Deportivo Independiente Medellín (DIM) dándole la anhelada estrella décima a Independiente Santa Fe, que se había escapado en varias ocasiones.

De esta forma, el uruguayo Jorge Bava escribió una página dorada en el fútbol profesional colombiano con la ilusión de continuar con el proyecto, pensando, además, de llegar a la Copa Libertadores 2026 y hacer un gran desempeño, por eso, lo primero en lo que trabajan desde el cuadro cardenal son los fichajes para este segundo semestre.

“Vamos a tratar de conformar un plantel competitivo nuevamente y lo primero tratar de mantener la base, al igual que traer algunas contrataciones que creamos oportunas para tener un plantel no extenso, sino competitivo”, dijo el técnico en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio.

Jorge Bava seria el nuevo técnico de Santa Fe Foto: APF

El ‘crack’ que espera que llegue a Santa Fe

Algunos jugadores ya se han sumado al equipo y comenzaron a entrenar, pero existe un futbolista que es de su agrado y que hizo parte de su proceso en Liverpool de Uruguay, que considera le encantaría tenerlo en el equipo: el argentino César Marcelo Meli.

“En carpeta está, como muchos más. Pero estamos esperando qué puede pasar con alguna salida nuestra y cómo podemos usar ese cupo. Es un jugador que a mí me interesa, con mucho recorrido y que me aportaría (…) Va a depender de los movimientos que se den. Independiente de los movimientos vamos a tratar con futbolistas que no se sobrepongan”, añadió.

Dijo que su posición es de volante interior con buen pie y despliegue, puede jugar de 5 o interior, además de buen trabajo en ataque.

César Marcelo Meli // Foto: AFP

Publicidad

¿Cuándo debuta Santa Fe en la Liga BetPlay 2025-II?

Este domingo, 13 de julio, debutará Independiente Santa Fe en este segundo semestre de la Liga BetPlay cuando visite a Deportivo Pereira sobre las 5:15 de la tarde.