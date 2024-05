"El proceso es fundamental, hay que dar tiempo al DT y futbolistas": Pablo Lima, jugador del DIM

Pablo Lima, centrocampista de Independiente Medellín, analizó y valoró, en diálogo con Blog Deportivo, la clasificación del equipo 'poderoso' de manera directa a los octavos de final de la Copa Sudamericana, luego de haber goleado, en condición de local, al Always Ready de Bolivia.

El jugador uruguayo, quien llegó al DIM para comienzos del presente año, no ocultó su deseo de que no haya muchos cambios en el plantel para poder seguir con la buena dinámica lograda: "Obviamente van a salir jugadores y a llegar jugadores. Esperemos que no se desarme tanto el equipo. Esperemos que que sean pocos los que se tengan que ir y los que tengan que venir para justamente poder continuar con ese proceso que ahora viene dando sus frutos", sugirió, resaltando la importancia que tiene , para él, dar tiempo especialmente al DT y los jugadores.

"Es válido porque es parte, es parte del fútbol. Los hinchas hacen parte del espectáculo y es obviamente, que ellos van a querer que el equipo gane todos los partidos, que el equipo salga campeón, que o sea, ellos van a querer siempre lo mejor, como así lo queremos los jugadores. Pero lo que nosotros sí logramos entender es que justamente el proceso lleva su tiempo", comentó, mientras tanto, sobre el desespero que, por momentos, ha manifestado la hinchada del equipo rojo de Antioquia ante la falta de resultados.

Cuestionado sobre la evolución que ha tenido su compañero Miguel Monsalve en los futbolístico, evidenciada especialmente en la Copa Sudamericana, Lima comentó que, en su concepto, obedece a "un conjunto de muchas cosas, un conjunto del trabajo que hace que hace el entrenador, un conjunto de que tal vez él se siente respaldado por sus compañeros".

"Creo que en gran parte lo que le está pasando a él es que está madurando de gran manera, a pesar de ser de ser un muchacho joven. Ha tenido muchas experiencias y creo que está madurando su cabeza de buena forma, eso lo lleva a desplegar un fútbol distinto, vistoso y efectivo para el equipo", añadió sobre Monsalve.

Finalmente aseguró que Monsalve "puede dar más todavía", considerando que, en su criterio, "con la edad que tiene -20 años- hoy por hoy no tiene techo".

Cabe recordar que, con su clasificación directa a octavos de final de la Copa Sudamericana, donde ya espera por conocer su próximo rival, Independiente Medellín recibió 115.000 dólares por el triunfo ante el equipo boliviano e ingresará al menos 600.000 más en el partido en el Atanasio por la siguiente instancia.