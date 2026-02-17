Empate con Cúcuta desencadenó la salida de Hubert Bodhert en Alianza F.C.

En el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, Alianza recibió al Cúcuta Deportivo por la séptima fecha de la Liga BetPlay. Dos equipos que empezaron el partido en busca de su primera victoria, ya que en lo corrido del torneo solo han conseguido empates y derrotas. Sin embargo, ninguno lo logró y el encuentro terminó 1-1.

Este resultado derivó en la salida del director técnico de Alianza, Hubert Bodhert. Su salida se suma a las de Hernán Torres en Millonarios, Nelson Flórez en Cúcuta Deportivo, Alexis Márquez en Jaguares y Flavio Torres en Chicó.

El marcador se abrió temprano, en el minuto 13, cuando Jesús Muñoz anotó el primer tanto para Alianza. El 1-0 duró poco, porque cinco minutos después, al 19, Leíder Berdugo marcó el empate para el conjunto motilón.

Por ahora, ambos equipos ocupan los últimos lugares de la tabla: Cúcuta Deportivo es antepenúltimo con 2 puntos y Alianza es último con 3 unidades.



Entre tanto, continúa la séptima jornada del torneo Apertura en el estadio Municipal de Montería, donde Santa Fe enfrenta a Jaguares. El partido comenzó hace pocos minutos y estaba programado para las seis de la tarde, tras una tormenta eléctrica en Montería.