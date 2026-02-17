En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Kevin Arley
Emergencias por lluvias
Salario mínimo
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Empate con Cúcuta desencadenó la salida de Hubert Bodhert en Alianza F.C.

Empate con Cúcuta desencadenó la salida de Hubert Bodhert en Alianza F.C.

El empate 1-1 entre Alianza y Cúcuta provocó la salida de Hubert Bodhert como técnico del equipo vallenato en plena séptima fecha.

Publicidad

Publicidad

Publicidad