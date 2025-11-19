EN VIVO| Bucaramanga vs. Santa Fe HOY: online y gratis la Liga BetPlay 2025-II

Publicidad
Noche de fútbol en la capital de Santander con el esperado choque entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe HOY miércoles, 19 de noviembre, en el estadio Américo Montanini por la primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II.
Un choque que trae de vuelta el recuerdo de la gran final del primer semestre del 2024 entre ambos equipos, en aquella noche en donde el cuadro leopardo bordó por primera vez en la historia una estrella en el escudo y en condición de visitante frente al cuadro cardenal desde los once pasos.
A partir de las 6:30 de la noche de este miércoles, 19 de noviembre, correrá la pelota en el estadio Américo Montanini para el duelo entre leopardo y cardenales. Partido correspondiente al Grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.
Por fortuna, este duelo lo podrá seguir EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que, a través del canal de YouTube, traerá todas las emociones de este partido de la mano de todo un equipo de expertos.
Posibles alineaciones Bucaramanga vs. Santa Fe