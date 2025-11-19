EN VIVO| Bucaramanga vs. Santa Fe HOY: online y gratis la Liga BetPlay 2025-II

Noche de fútbol en la capital de Santander con el esperado choque entre Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe HOY miércoles, 19 de noviembre, en el estadio Américo Montanini por la primera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II.

Un choque que trae de vuelta el recuerdo de la gran final del primer semestre del 2024 entre ambos equipos, en aquella noche en donde el cuadro leopardo bordó por primera vez en la historia una estrella en el escudo y en condición de visitante frente al cuadro cardenal desde los once pasos.

Bucaramanga vs. Santa Fe // Fotos: X @ABucaramanga y @SantaFe

¿A qué hora juega Bucaramanga vs. Santa Fe HOY y dónde ver el partido?

A partir de las 6:30 de la noche de este miércoles, 19 de noviembre, correrá la pelota en el estadio Américo Montanini para el duelo entre leopardo y cardenales. Partido correspondiente al Grupo B de los cuadrangulares de la Liga BetPlay.

Por fortuna, este duelo lo podrá seguir EN VIVO, online y gratis con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio, que, a través del canal de YouTube, traerá todas las emociones de este partido de la mano de todo un equipo de expertos.



Así han quedado los últimos partidos entre Bucaramanga y Santa Fe

9 de agosto de 2025 | Bucaramanga 2-1 Santa Fe.

19 de marzo de 2025 | Santa Fe 1-1 Bucaramanga.

28 de agosto de 2024 | Bucaramanga 3-1 Santa Fe.

7 de agosto de 2024 | Bucaramanga 0-1 Santa Fe.

15 de junio de 2024 | Santa Fe 3-1 Bucaramanga.

Posibles alineaciones Bucaramanga vs. Santa Fe

