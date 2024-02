EN VIVO | Junior vs. Medellín: revive la última final de la Liga BetPlay

Regresan las emociones del fútbol profesional colombiano, que tendrá un marco especial este jueves, 1 de febrero, cuando se reviva la última final de la Liga BetPlay con el partido Junior vs. Medellín que tendrá un aire de revancha por parte de los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias.

Junior vs. Medellín: EN VIVO y gratis

Así llegan tiburones y poderosos

El equipo de Arturo Reyes espera llegar a los siete puntos en esta tercer fecha, pues ante Boyacá Chicó se vio un equipo flojo en su visita en Tunja. El cuadro tiburón deberá ratificar su superioridad en casa, como lo hizo en la final que enfrentó también al Independiente Medellín por conseguir la anhelada décima.

Por su parte, Alfredo Arias no arrancó con pie derecho este 2024. Primero cayó goleado en la primera fecha cuando visitó a Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá (5-0), que se vio superado en todos los frentes del equipo, tanto de ataque como de defensa. Y en la segunda fecha logró tres puntos contra Deportivo Pereira que complicó por momentos el trámite del compromiso gracias al planteamiento de Leonel Álvarez.

Junior es octavo de la tabla con cuatro unidades; mientras que, el poderoso de la montaña ocupada la casilla 14 con tan solo tres puntos. Sin duda será un gran partido de esta nueva jornada del fútbol profesional colombiano.

Junior vs. Medellín: así están las apuestas

Victoria del tiburón: cuota paga 2.05

Empate: cuota paga 3.35

Victoria antioqueña: cuota paga 3.80

No marcan: cuota paga 1.81

Menos de 2.5 goles: cuota paga 1.68

Posibles alineaciones

Junior de Barranquilla: S. Mele; E. Herrera, H. Mena, R. Pérez, G. Fuentes; J. Vélez, H. Martínez; B. Castrillón, L. González, V. Hernández; M. Pérez.



S. Mele; E. Herrera, H. Mena, R. Pérez, G. Fuentes; J. Vélez, H. Martínez; B. Castrillón, L. González, V. Hernández; M. Pérez. Independiente Medellín: E. Chaux; L. Orejuela, J. Apa, J. Palacios, J. Arizala; P. Lima, J. Alvarado; A. Plata, D. Moreno, Y. Moreno; B. León.