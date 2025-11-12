Equipo de la Liga BetPlay anunció su último partido de la historia: "Recuerdo eterno"

Este 12 de noviembre será el último partido de la historia de un equipo de fútbol que, desde su creación, se volvió en tradicional en Colombia y que en esta fecha 20 de la Liga BetPlay se despedirá para siempre de su paso por el balompié nacional tras darle alegrías a la liga.



Este equipo se despide para siempre de la Liga BetPlay

Debutando en 2003 en segunda división, La Equidad llegó a la capital del país como una apuesta de la aseguradora Equidad para darle una vitrina a las fuerzas básicas de la capital del país tras que Coldeportes le expediera el reconocimiento deportivo y tuviera su afiliación a la Dimayor.

Bajo este nombre fue campeón de la Copa Colombia en 2008 cuando venció a Once Caldas, demostrando que su llegada era para hacer historia. Además, alcanzando la gran final del FPC en tres ocasiones, 2007, 2010 y 2011.

Sin embargo, a inicios de 2025 este club dio un salto importante en su historia y fue vendido a NX Football, el grupo inversor norteamericano propietario de otros clubes como Club Necaxa, DC United y Swansea City, dirigido por Al Tylis y Sam Porter, además de aliados inversores de figuras como Eva Longoria, Rob McElhenney, Ryan Reynolds, Justin Verlander, Kate Upton, Shawn Marion y Scott Galloway. Con este trabajo, se decidió el cambio de identidad del equipo.

Ryan Reynolds y La Equidad // Fotos: Facebook La Equidad y X @VancityReynolds

¿Cuál será el nuevo nombre de La Equidad?

El nuevo nombre de este equipo sería el Internacional de Bogotá y comenzará a funcionar desde inicios de 2026. En donde tendrá una nueva identidad sin perder los principios en la capital del país.



El último partido de este club fue este 12 de noviembre de 2025 frente a Deportivo Pereira y lo hizo por todo lo grande: venciendo por goleada en el estadio Metropolitano de Techo, estadio que seguirá siendo su casa en este nueva temporada.

"Este miércoles vivimos juntos el cierre de una historia que marcó al fútbol colombiano. Ven al estadio, vístete de verde y hagamos de esta despedida un recuerdo eterno", expresaron.