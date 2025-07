¿Estadio de Atlético Nacional? Palabras del presidente del club que ilusionan a hinchas

Uno de los temas más debatidos en los últimos años por parte de hinchas del cuadro verdolaga ha sido el por qué, hasta ahora, no existe estadio de Atlético Nacional para evitar problemas de cronograma con eventos en la ciudad, al igual que manejar de mejor manera la boletería, pero nunca se ha escuchado la postura de la institución a este deseo de la afición.

Sin embargo, finalmente, el actual presidente de Atlético Nacional, Sebastián Arango Botero, se refirió a dicha posibilidad en diálogo con el comediante Chicho Arias, en una entrevista que dio a conocer en su canal de YouTube este 7 de julio.

Hinchas de Atlético Nacional apoyan al presidente // Fotos: Atlético Nacional

¿Al fin se vendrá estadio de Atlético Nacional?

Botero dijo que sí existe en su mente ese anhelo de algún día tener un estadio propio, pero en la actualidad solo queda más en el deseo personal, que en una realidad como plan en determinado tiempo por parte de la institución.

“Lo hablamos, incluso, con los jefes y la junta directiva en dónde se podría llegar a ser y ese es uno de los grandes interrogantes. Pues un mejor espacio que el Atanasio no existe y crear todas esas condiciones de transporte público, de conveniencia de los barrios de Medellín, de capacidad y todo lo que tiene el estadio positivamente, más la historia y el cariño que le tiene a la gente, no es sencillo (…) Quiero entender y si a la final la respuesta es no, pues será no, pero creo que un equipo como Nacional debe entender ese negocio para saber si se mete o no”, dijo el presidente.

Añadió que la tierra en Medellín es “muy costosa” y se compite contra otras áreas que hacen que funcionen, en especial porque se monetiza en ciertos puntos de la semana, no todos los días, en cambio la vivienda sí sale rentable.

“Es parte de la tarea que tengo: no tengo ni idea dónde podría ser, pero que tengo que pensar para entender si funciona bien o no el negocio”, puntualizó.

Sebastián Arango Botero, nuevo presidente de Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

“No hay mejores dueños”

El presidente Botero dijo que el trabajo que ha hecho la OAL en el club es muy grande y todo proyecto que ayude a Atlético Nacional a ser un mejor club y trabajan en potenciar la institución a un mayor nivel de trabajo.