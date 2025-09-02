Estas palabras de Teófilo Gutiérrez preocupan sobre el futuro del Junior de Barranquilla

Bajo el mando del técnico Alfredo Arias, Junior de Barranquilla ha encontrado el camino de los buenos resultado y, actualmente, ocupa la primera posición de la Liga BetPlay en este segundo semestre del 2025 con la esperanza de meterse a la pelea en la búsqueda de la estrella de Navidad.

Pero aún así el delantero Teófilo Gutiérrez, que, según algunos hinchas es considerado ídolo de la institución, aún no podría decir que estén listos para ser campeones y sus razones generaron preocupación en los aficionados de si existe algún problema en el interior del camerino del equipo.

“Creo que nos falta arreglar muchas cosas en el camerino, como grupo. No la hemos podido cerrar y el día que lo hagamos diré que estamos para campeón. Es lo mismo cuando llegué a 2017 y hablé y dije, que yo venia a ser campeón. Yo dije eso porque tenía convencimiento, el convencimiento del que está al lado. Talento hay, buen pie hay, pero faltan muchas cosas, pero creo que las vamos a construir, de a poco. No es fácil, no es fácil construir el Junior ideal que quiere la gente”, fueron las palabras del delantero, que generaron preocupación en los hinchas en el futuro del club.

Yimmi Chará celebrando con el Junior de Barranquilla X: @JuniorClubSA

¿Para dónde va el Junior de Barranquilla?

Su sueño es que pronto llegue una nueva generación dorada que le dé la grandeza al Junior que merece. Según él, las nuevas generaciones deben entender el peso de la institución y dejar un poco más de lado las redes sociales para vivir cada entrenamiento como si fuese el último.



¿Y el retiro?

Aún no sabe, pero siente que se viene cerca. En sus manos no estará, sino Dios, su cuerpo y compañeros le dirán cuándo será el momento de decir adiós a las canchas, por ahora, seguirá disfrutando hasta donde más pueda del fútbol y dejando todo a la institución que ama desde niño.