Ni Nacional ni Junior, este equipo fue el que más dinero generó en el mercado de fichajes

El mercado de fichajes de verano de 2025 (como le dicen a nivel mundial), dejó varias salidas importantes en el fútbol profesional colombiano en donde los más destacados que dijeron adiós fueron: Falcao, Álvaro Montero, Kevin Viveros, Juan Fernando Quintero, Santiago Mele, entre otros.

Pero estas salidas también dejaron ingresos positivos en los clubes y aunque Atlético Nacional y Junior fueron los dos equipos que más se movieron en entradas y salidas de importancia, en realidad fue América de Cali el que más dinero recibió y solo necesito de tres nombres para posicionarse en el primer lugar con más de 5 millones de dólares recibidos, según datos de TransferMark.co.



Estas fueron las ventas de América de Cali

Brayan Medina al Tondela de Portugal por 2.50 millones de dólares.

Juan Fernando Quintero al River Plate de Argentina por 2.10 millones de dólares.

Duván Vergara al Racing Club de Argentina por 850.000 dólares.

Estos tres nombres dejaron al cuadro escarlata como el equipo que más dinero recibió con un saldo de 5.45 millones en tan solo un mes, demostrando el crecimiento económico del club a la hora de negociar en el mercado para darle un salto a su plantilla profesional.

Juan Fernando Quintero // Foto: AFP

Los 5 equipos que recibieron más dinero del mercado de fichajes

América de Cali ($5.45 millones). Junior de Barranquilla ($4.30 millones). Atlético Nacional ($4.20 millones) Envigado ($1.73 millones). Millonarios ($1.29 millones).

América de Cali en Sudamericana. Foto: cuenta X @AmericadeCali.

¿Cuál fue la venta más cara de este mercado de fichajes de la Liga BetPlay?

Si bien América fue el equipo que más dinero recibió en este mercado de fichaje, fue Junior de Barranquilla el que más alto vendió a un solo futbolista, pues Jordan Barrera fue transferido a Botafogo por la cifra de 4 millones de dólares.

El segundo más caro fue Kevin Viveros, que si bien la operación se hizo sobre los 5 millones de dólares, Atlético Nacional solo recibió 3.7 millones de esa operación.

