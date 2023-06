Este es el panorama del Deportivo Cali para el segundo semestre, según Jorge Luis Pinto

Deportivo Cali sufrió uno de sus peores semestre en toda la historia. Desde hace varios meses el nivel deportivo de los azucareros no es el más óptimo, pues los problemas económicos han llevado al club ha limitar su nómina competitiva, algo que, según el técnico Jorge Luis Pinto, ha generado problemas en el rendimiento; sin embargo, esto no afecta el futuro pensado en la institución.

"Mirando cómo van las cosas en el Deportivo Cali, cómo avanzamos y cómo creamos. Esta es una crisis como una de Boca Juniors o River Plate, no es fácil llevarla (...) Estoy más tranquilo y disfrutando porque puedo trabajar, preocupado porque el Cali decreció en nómina por la necesidad de vender y lo que sea. Nos vemos limitados a la cantera, pero tiene sus limites", manifestó Jorge Luis Pinto en diálogo con Blog Deportivo.

Para Jorge Luis Pinto sacar al Deportivo Cali de este "hueco" es un reto personal, por eso no salió cuando estuvo en la última posición: "Iba a quedar en la historia que el técnico era Pinto y eso no podía pasar así". Asimismo, la buena relación con la directiva permite creer en un proceso apoyado con la cantera, pero, desde su punta de vista, un equipo de élite no se puede sostener por el trabajo de la cantera porque nunca será suficiente.

"Limitado en el sentido, que uno equipo de élito como el Deportivo Cali no puede respaldar todo su rendimiento en su cantera. No toda esa responsabilidad puede caer en ella y tenemos que resparladarla con jugadores más maduros y experimentados, esa es la forma", añadió.

Publicidad

Habrá un intento extra por parte del Deportivo Cali para traer algunos jugadores que reemplazan esas salidas que se dieron en el equipo y, según Pinto, es necesario que esto suceda para que sigue firme el proyecto y rendimiento del equipo.

Le puede interesar: