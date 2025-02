Este futbolista de Unión Magdalena fue contratado a través de publicación de Facebook

Para la temporada 2025, Unión Magdalena armó un equipo pensando en mantener un ritmo competitivo para conservar la categoría en este 2025 tras el ascenso del Torneo BetPlay. Por eso, el 'Ciclón', bajo el mando del técnico Pinto, trajo varios futbolistas para apoyar la idea del entrenador en la búsqueda de ese objetivo.

Uno de ellos fue el uruguayo Erick Kramer, quien llegó desde el fútbol de su país y se volvió en pieza clave de Pinto en estos primeros partidos de la Liga BetPlay. Como mediocampista se desempeña como un volante con apoyo de ataque, tanto así que, el pasado miércoles, 12 de febrero, anotó su primer gol en el fútbol profesional colombiano enfrentando a Independiente Medellín. Pero la historia de cómo se volvió profesional y cómo llegó al Unión Magdalena ha sido un tema de debate, pues todo se ha dado gracias a Facebook.

Erick Kramer celebrando vs. DIM // Foto: Unión Magdalena

Fue Gustavo Daniel Iturburo, leyenda del Unión Magdalena, quien lo contactó de la posibilidad de llegar al fútbol profesional colombiano. Pero antes, para volverse profesional, Kramer reveló que tuvo que poner un clasificado en Facebook para tener una posibilidad en la liga de su país después de tocar varias puertas y nunca cumplir su sueño.

Fue una idea mía. En su momento pude ir a España, que fue por el mismo método y no se pudo. contó

Publicidad

"Realmente toqué muchas puertas y fui a muchos clubes a entrenar, parecía que se daba y siempre pasaba algo y me terminaban dando el no, o como me pasó varias veces que me dejaban colgado (...) Trabajaba en algún edificio o algo, trabajaba como playero, que es la gente que se encarga de colocar la sombrillas y eso. Él (Iturburo) me contacta, me vio jugar. Le habían recomendado tres jugadores, yo fui el segundo.... No lo conocía realmente, un viernes en la mañana me contacta y me comenta la posibilidad, me interesó, le dije que para adelante que me interesaba,. Luego tenía el listo bueno del profe y así todo se dio", contó en diálogo con Blog Deportivo.

Por mucho tiempo, Erick Kramer se entrenaba por aparte y jugaba de forma no profesional en la liga del interior, como la cuarta de importancia de Uruguay, pero importante a nivel regional en Uruguay en donde han pasado futbolistas como Diego Godín. Además, confesó que el cariño de Pinto le ayudó a adaptarse el fútbol colombiano más rápido.