Esto es lo que necesita América de Cali para avanzar en Copa Sudamericana, ¿le alcanzará?

América de Cali sacó un importante empate 1-1 en su visita al Corinthians en São Paulo, resultado que lo mantiene con opciones en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El partido, disputado en el marco del Grupo C, dejó buenas sensaciones para el equipo dirigido por Jorge "Polilla" Da Silva, que mostró carácter y un planteamiento ofensivo ante uno de los favoritos del grupo.

El conjunto brasileño abrió el marcador al minuto 20 gracias a un tanto del neerlandés Memphis Depay. Sin embargo, lejos de desmoronarse, los ‘Diablos Rojos’ reaccionaron con determinación.

Justo antes del descanso, el volante Jorge Carrascal envió un centro preciso que fue bien aprovechado por Sebastián Navarro, quien igualó el encuentro al minuto 46. En la segunda mitad, ambos equipos buscaron el gol del triunfo sin éxito, sellando un empate que deja la clasificación al rojo vivo.

América de Cali en Sudamericana. Foto: cuenta X @AmericadeCali.

Panorama del Grupo C

Con este resultado, América de Cali suma seis puntos y se ubica en la segunda posición del Grupo C, por detrás de Huracán (8 puntos), que aún debe disputar un partido ante Racing de Montevideo. Corinthians es tercero con cinco unidades, mientras que Racing aún no ha sumado.

Según el formato del torneo, el primero del grupo avanza directamente a los octavos de final, mientras que el segundo disputará un playoff ante uno de los equipos que caen desde la fase de grupos de la Copa Libertadores .

América de Cali en el Grupo C de l Copa Sudamericana. Foto: Conmebol.

¿Qué necesita América para clasificar?

El futuro del América dependerá en gran medida del duelo entre Huracán y Racing de Montevideo este jueves. Si Huracán gana, se consolidará como líder del grupo y obligará al América a vencerlo en el Pascual Guerrero, además de esperar que los argentinos pierdan en su último partido frente al Corinthians.

Por otro lado, si Huracán tropieza ante Racing , América podría quedarse con el primer lugar si gana sus dos partidos restantes. En cualquier caso, sumar seis puntos en las últimas dos jornadas garantizaría, al menos, el segundo puesto y la clasificación al playoff.