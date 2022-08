“Estoy aquí para aprender. Nadie es más que nadie”: Orlando Berrío sobre su llegada a Águilas

Águilas Doradas confirmó a Orlando Berrío como nuevo jugador del club. El jugador regresa al fútbol colombiano tras varios años en el fútbol brasileño y su paso por Atlético Nacional, cuando salió campeón de la Copa Libertadores en 2016.

“Fue algo rápido del interés de volver al país, en especial acá a Antioquia. Las cosas no se dieron con Atlético Nacional, pero con ellos conversamos y en cuestión de un día me abrieron las puertas de su club. Leonel Álvarez me dio la bienvenida al grupo. Estoy muy contento y agradecido de regresar”, declaró Orlando Berrío para Blu Radio.

Publicidad

El jugador pasó por Atlético Nacional, Millonarios, Patriotas y en el fútbol brasileño logró de defender los colores del América MG y Flamengo. Durante su paso en el país de la ‘Verdeamarela’, Berrio logró aprender portugués.

“La verdad que tengo mucho que agradecerle a Brasil, en especial a los equipos que tuve el honor de vestir la camiseta. Estoy agradecido con su fútbol porque los compañeros y técnicos me ayudaron a crecer como profesional. Mi hija menor nació allá, entonces tengo mucho que retribuirle a esta nación”, expresó.

Orlando Berrío tiene claro que su objetivo en el cuadro antioqueño será aportar en el ataque y en las ideas de Leonel Álvarez. A pesar de la experiencia sabe que llega a aprender de un nuevo equipo, pues “nadie sabe más que nadie”.

“Con Atlético Nacional estuve entrenando con ellos. Desde un comienzo me habían dicho que ya tenían previsto la organización del semestre y yo sé que es un club muy organizado con sus decisiones. No niego, lo intenté en quedarme, pero no se dio el momento de regresar”, reveló sobre porqué no volvió al cuadro ‘Verdolaga’.