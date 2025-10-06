Excampeón con Millonarios se encuentra en grave estado de salud: "Muy débil"

Preocupación en Argentina y en la hinchada de Millonarios ante el complejo estado de salud del técnico Miguel Ángel Russo, quien se encuentra en cuidado intensivos en Buenos Aires y su estado de salud es “grave” y “débil”, reservándose información de la situación del mítico entrenador.

Al hospital han llegado desde hinchas como familiares del técnico argentino, por supuesto, con personas de Boca Juniors a la cabeza de todo el seguimiento de su estado de salud. Pero esta lucha por su vida ha sido de años y lo ha tenido en “pie de guerra”, pero, por desgracia, los mensajes desde Argentina dan a entender que puede pasar cualquier cosa.

“Sin duda lo más importante es la salud de Russo. Paredes y ellos dedicaron el triunfo de Boca al técnico, goleada y se pusieron otra vez en posiciones de Libertadores (…) Ha estado en contacto con el cuerpo técnico, en la previa del partido y con algunos jugadores desde su casa, internado, esperando que pueda revertir esta situación”, contó Tato Aguilera de TyC Sports sobre el estado de salud del argentino.

Miguel Ángel Russo // Foto: AFP

¿De qué sufre Miguel Ángel Russo para estar en el hospital?

El argentino, de 69 años, desde 2017 comenzó a tener problemas de salud y ha tenido complicaciones producto de un cáncer de vejiga y próstata, hechos que, incluso, tuvo que vivir estando en Millonarios hace algunos años atrás y que, ahora, desde septiembre lo tienen una licencia con Boca para seguir adelante con su recuperación.



Él es Russo, el técnico de Boca

Nación en Lanús en Buenos Aires, Argentina, en 1956 y ha dedicado toda su vida al fútbol desde su inicio como futbolista en 1975 en Estudiantes de la Plata, en donde hizo toda carrera como profesional hasta su retiro en 1988.



Como técnico, comenzó en Lanús y ha pasado por Estudiantes de la Plata, Universidad de Chile, Rosario Central, Colón, Monarcas, San Lorenzo, Racing Club, Millonarios y Boca Juniors, entre otros; conquistando diversos títulos, por ejemplo, en Colombia la Liga BetPlay con Millonarios o la Copa Libertadores con el cuadro ‘xeneize’.