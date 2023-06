Exjugadores de Millonarios y Atlético Nacional analizaron la final de la liga de este sábado

Mario Vanemerack y Víctor Hugo Aristizábal, exjugadores de Millonarios y Nacional respectivamente, analizaron en Mañanas Blu 10:30 la final de la Liga Betplay que jugarán embajadores y verdolagas este sábado, en El Campín de Bogotá .

"Muchos dicen la hinchada no juega, pero empuja, y la de Millonarios empuja en el entorno, la gente está muy entusiasmada y metida. tenemos una gran ventaja: el equipo juega bien y en Bogotá especialmente tenemos que hacer valer esa condición, creo que futbolísticamente, Millonarios es más el miércoles jugó muy bien y tuvo que haber ganado", analizó Vanemerack.

Vanemerack analizó la final vs. Atlético Nacional

El exjugador y extécnico de Millonarios, reconoció que "si pasa el tiempo y no hay goles, la gente se puede poner intranquila, pero ahí entra la capacidad de los jugadores y el entrenador, porque al frente a un rival también con buenos jugadores" siendo este un motivo por el cual "Millonarios no debe perder la cabeza"

Para Venemerack, "Nacional no va a venir a buscar el partido", pues "se dio cuenta que no tiene cómo ganarle" a un Millonarios que, en concepto del argentino, tiene un proceso que necesita culminar alzando un título de liga, pues "sino, no vale de nada".

"Necesitamos campeonar, sino no vale de nada, porque Millonarios no es un equipo chico, solamente las buenas campañas no sirven. La oportunidad a Gamero tiene que seguir, pero todos los hinchas queremos títulos", concluyó.

Aristizábal espera un Millonarios vs. Nacional "con muchos detalles"

Por otra parte, Víctor Hugo Aristizábal, exjugador de Atlético Nacional y campeón de la Copa Libertadores en 1989, recordó que "Nacional ha demostrado que es el mejor visitante y Millonarios el mejor local", por lo que espera "una final con muchos detalles".

Así será la logística para la final de la Liga Betplay en Bogotá

En cuanto a la logística, también en Mañanas Blu 10:30, el secretario de Seguridad de Bogotá, Óscar Gómez, señaló que "lo más importante es el comportamiento de los hinchas y de los que no participan también" y que, "en la medida en que se conjuguen esos dos elementos", la capital vivirá "una gran fiesta del fútbol".

Además, explicó que para el partido en El Campín se tendrán tres anillos de seguridad, acompañados también por "300 gestores de convivencia y diálogo y 580 funcionarios de logística del equipo que ayudan al control en la parte interna del estadio". S

Cabe recordar, igualmente, que "se decretó ley seca desde la 45 hasta la 68 entre Caracas y la Avenida 50", sectores en los que "no se podrá ni vender ni consumir licor en espacio público". También "se prohibió el ingreso al interior del estadio de los hinchas de Nacional", por lo que realizarán controles, incluso en carreteras, evitando que lleguen hinchas de Nacional de otras ciudades.