Fechas, equipos y lo que tiene que saber de las semifinales de la Copa BetPlay

Ya quedaron definidos los cuarto semifinalista que buscan el título que, por ahora, le pertenece a Atlético Nacional como bicampeón de este en 2023 y 2024.

Trofeo de la Copa BetPlay.jpg
Trofeo de la Copa BetPlay //
Fotos: Dimayor
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Este 22 de octubre de 2025, se definieron las semifinales de la Copa BetPlay tras el duelo entre Atlético Nacional y Once Caldas que derivó en la clasificación del cuadro verdolaga dirigido por Diego Arias con tranquilidad en el estadio Atanasio Girardot.

Ahora, se acercan las semifinales en búsqueda del título que, por ahora, le sigue perteneciendo al cuadro verdolaga debido a que lo conquistó en 2023 y 2024 contra Millonarios y América de Cali, respectivamente.

Atlético Nacional, campeón de la Copa BetPlay.jpg
Atlético Nacional, campeón de la Copa BetPlay //
Foto: Dimayor

Así se disputarán las semifinales de la Copa BetPlay 2025

Se vienen dos choques apasionantes en el segundo trofeo más importante del fútbol profesional colombiano, no solo por los clubes clasificados, sino que serán encuentros que emocionarán a cientos en el país.

Estos son los clasificados a las semifinales

  • Independiente Medellín.
  • América de Cali.
  • Atlético Nacional.
  • Envigado.

Por un lado, Medellín recibirá al envido y, por el otro, América de Cali y Atlético Nacional revivirán la gran final de la edición 2024 la cual conquistó el cuadro verdolaga en un encuentro que, por desgracia, nunca terminó por desmanes en el estadio Pascual Guerrero.

Semifinalistas de la Copa BetPlay.jpg
Semifinalistas de la Copa BetPlay //
Fotos: X de Atlético Nacional, DIM, América de Cali y Envigado

¿Cuándo se jugarán las semifinales de la Liga BetPlay 2025?

Por ahora, Dimayor no ha confirmado cuáles son las fechas, pero se espera que sea en la primera semana de noviembre cuando se disputen los duelos de ida entre estos cuatro equipos, pensando en que la gran final pueda llevarse a cabo entre finales de ese mes y comienzos de diciembre.

Estos son todos los campeones de la historia de la Copa BetPlay

Atlético Nacional es el equipo más ganador del certamen, con 7 títulos (2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023 y 2024).

Esta es la lista completa:

  • 1951: Boca Juniors — Subcampeón: Santa Fe
  • 1953: Millonarios — Subcampeón: Boca Juniors
  • 2008: La Equidad — Subcampeón: Once Caldas
  • 2009: Santa Fe — Subcampeón: Deportivo Pasto
  • 2010: Deportivo Cali — Subcampeón: Itagüí
  • 2011: Millonarios — Subcampeón: Boyacá Chicó
  • 2012: Atlético Nacional — Subcampeón: Deportivo Pasto
  • 2013: Atlético Nacional — Subcampeón: Millonarios
  • 2014: Deportes Tolima — Subcampeón: Santa Fe
  • 2015: Junior — Subcampeón: Santa Fe
  • 2016: Atlético Nacional — Subcampeón: Junior
  • 2017: Junior — Subcampeón: Independiente Medellín
  • 2018: Atlético Nacional — Subcampeón: Once Caldas
  • 2019: Independiente Medellín — Subcampeón: Deportivo Cali
  • 2020: Independiente Medellín — Subcampeón: Deportes Tolima
  • 2021: Atlético Nacional — Subcampeón: Deportivo Pereira
  • 2022: Millonarios — Subcampeón: Atlético Junior
  • 2023: Atlético Nacional — Subcampeón: Millonarios
  • 2024: Atlético Nacional — Subcampeón: América de Cali
