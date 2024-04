Gamero siente que Millonarios mereció más ante Bolívar: "Duele perder así"

Perdió Millonarios en su segunda salida en la Copa Libertadores,pues, en La Paz, Bolívar, el cuadro embajador se vio superado por el cuadro celeste por tres goles que llegaron rápidamente en el primer tiempo. Si bien el equipo capitalino lo siguió intentando y luchó para lograr el empate, esto no fue suficiente.

Francisco Da Costa hizo fiesta en la zona defensiva de Millonarios y complicó por varios momentos a Delvin Alfonso y Juan Pablo Vargas, quien, incluso, anotó el segundo gol del cuadro boliviano. No obstante, Alberto Gamero, técnico del equipo albiazul, aseguró que su equipo estuvo para más cosas y que "duele perder de esa forma".

"Tuvimos las opciones para empatar. Los goles no nos los hacen por la estructura. Duele perder un partido de estos. No podía saber qué sintieron ellos en los primeros minutos, pero no sentí al equipo ahogado. Nos hicieron dos goles de pelota quieta y duele. Ellos no tenían jugadores tan altos", aseguró el timonel azul en rueda de prensa.

Millonarios luchó para sobrepasar la dificultad de La Paz // Foto: AFP

Aunque al minuto 34 del primer tiempo el equipo albiazul se encontraba con tres goles abajo, este no se rindió y buscó el empate. Hay que tener en cuenta que Yoma Rocha de Bolívar fue expulsado al 25' tras una dura entrada contra Daniel Ruiz que derivó en la decisión del juez.

¿Qué le faltó a Millonarios?

Casi finalizando el primer tiempo, Leonardo Castro descontó y motivó a sus compañeros para que en el segundo tiempo siguieran buscando el empate pese a la dificultad en La Paz. El segundo embajador llegó de los pies del mismo jugador en una jugada desde el punto penal.

"Las tuvimos, todas las opciones y desafortunadamente no pudimos empatar. Hay tristeza porque tuvieron todo para empatar el partido. Perdemos el juego en el juego aéreo, fue duro para el equipo, pero no creo que tenga que ver con la altura. Nosotros optamos por tener un 10 y jugar un punta; los tres goles son descuidos de nosotros. Llegamos para poder empatar", añadió.

