Hernán Dario Herrera felicitó a los juveniles del equipo 'Verdolaga' tras debutar en la Liga Betplay

Atlético Nacional debutó en la Liga Betplay con una nómina completamente nueva. El turno de la cantera del equipo antioqueño se hizo notar y el kinder del profesor Hernán Dario Herrera, logró sacar un empate con Cortuluá en el estadio Atanasio Girardot.

"Hoy teníamos una emergencia, yo a estos jugadores los conozco de las menores, yo trabajé ahí y quiero felicitarlos (...) Estamos buscando un lateral derecho, ahí hay varios y esperamos poder darle la oportunidad a alguno de ellos", dijo feliz el entrenador en rueda de prensa.

Publicidad

La plantilla que presentó el equipo 'Verdolaga' en el debut del fútbol colombia, solo tuvo una preparación de dos días, según el 'Arriero' Herrera: "Yeison Gúzman ya no me daba más. El equipo grande llegó hace poco y no lo teníamos disponible".

Además, el líder antioqueño felicitó la actuación del portero y comparó el duelo con el partido de Kevin Mier ante Olimpia en Copa Libertadores: "Queremos seguir así y que Nacional esté seguro".