Hernán Torres: “Vine con el objetivo de ser campeón con el Deportes Tolima y se consiguió"

El entrenador Hernán Torres habló en Blog Deportivo sobre su salida del Deportes Tolima luego de haber estado desde el 2020 y salir campeón tanto en la liga de 2021-I y la Superliga de 2022.

“Todo lo que pasa en la vida es enseñanza para crecer. Hay muchas conclusiones y uno se queda con los conceptos que tiene en la evaluación (…) Lo que quiero es dejar las puertas abiertas”, dijo.

Sobre los puntos positivos que destacó en su paso en el conjunto vinotino y oro, resaltó el trabajo que se hizo con el equipo, la satisfacción de cumplir con los objetivos a nivel nacional e internacional.

“Yo vine a esta institución con un objetivo claro y es ser campeón con el Deportes Tolima y lo conseguimos. Campeón en mi tierra, en mi casa, que me vio nacer como futbolista y como técnico. Me parece que quedé bien con el que me contrató, que fue David Camargo Salamanca y fue importante esa experiencia”, añadió.

Mientras que de los aspectos que se arrepiente, fue más cauto y comentó que “hay muchas cosas que a veces se presentan más difíciles”, pero que no mencionó para reflexionar, aprender y tener en cuenta para el próximo reto laboral.

“El tema de las lesiones es muy complejo. Como técnico del grupo asumo mi responsabilidad, pero el cuerpo técnico no puede asumir muchas cosas complejas de las lesiones y eso hay que tenerlo claro”, añadió en relación con las 14 lesiones, aproximadamente, que presentó la plantilla en la temporada.

¿Qué cambiaría del fútbol colombiano?

Manifestó que el fútbol local va en alza, los equipos están cumpliendo las expectativas y hay procesos muy interesantes como el de Águilas Doradas. Por eso, para que la liga siga siendo competitiva, recomendó que las canchas estén en mejor estado para los encuentros, como es el caso de El Campín luego de un concierto que quedó en malas condiciones.

