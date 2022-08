“Hicimos un esfuerzo para tener liga femenina, pero los clubes optaron no hacerlo”: Ramón Jesurún

La Selección Colombia femenina no logró vencer a Brasil y perdió la Copa América Femenina. Sin embargo, la actuación enalteció el fútbol en el país y generó cientos de dudas del futuro de liga femenina en el país.

“Fue el resultado de un gran esfuerzo, realmente nos enaltece que se logró el principal objetivo: clasificar al Mundial y estar en los Juegos Olímpicos. Nos entusiasma que Conmebol confió en nosotros para este torneo y que tendremos el sudamericano juvenil el próximo año”, expresó Ramon Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol para Blu Radio.

Tras que unas semanas antes se confirmó que Dimayor no organizará este semestre la liga femenina, Jesurún confirmó que, por parte de la federación y la organización se hicieron todos los esfuerzos; no obstante, fueron los clubes los que optaron por no llevar a cabo el fútbol femenino.

“A comienzos de año se hizo la programación de la liga femenina y se dijo que sería de seis para clasificar a la Copa Libertadores, y así fue. Hay que decir que se hicieron todos los esfuerzos para hacerla este semestre, pero el número de equipo interesados no pasó el número requerido, porque no tenían el presupuesto para eso”, informó sobre la liga femenina.

Según él, la existencia de la Liga Betplay es un trabajo de 80 años por el cual tuvieron que “batallar” bastante y a día de hoy se logró. El fútbol femenino por su parte es una tarea que sigue encaminada: “No hemos conseguido los patrocinadores para eso, pero estamos seguros de que lo lograremos. Tendremos una liga normalizada”.

“Las chicas salieron muy golpeadas por el resultado, ellas querían un objetivo y se prepararon para eso, pero no se logró. Demostraron la calidad humana y el amor que le tienen a la camiseta, tenemos que darles ánimo, pues lo que se logró fue muy grande”, puntualizó sobre el resultado.

Linda Caicedo, la figura de la Selección Colombia también participará con la selección sub-17 y sub-20, así lo confirmó el presidente: “Se unirá al plantel que viajará a Costa Rica”.

¿Cuál es el futuro de la Selección Colombia?

Néstor Lorenzo ya está al frente del proceso para el próximo Mundial 2026, según reveló Jesurún, el técnico viajará en los próximos días a Europa para reunirse con los jugadores luego de haberlo hecho con diferentes entrenadores en el fútbol colombiano.