Hincha de Junior regaló boleta a un pequeño del DIM y su abuela para la final en el Atanasio

En medio de la rivalidad deportiva por la final del fútbol colombiano, un hincha de Junior se solidarizó con un pequeño fanático de Independiente Medellín (DIM) y le regaló la boleta para acudir, junto con su bisabuela, a la final de esta noche en el estadio Atanasio Girardot.

El pequeño fanático se llama Juan Miguel Graciano, quien se hizo viral en un video en el que, cuando perdía sus ilusiones de estar en el estadio para la final de esta noche, recibió las boletas para presenciar el partido en compañía de su madre, con quien fue todo el semestre al estadio.

Yeniffer, tía del menor, contó a Blu Radio que fue un hincha del Junior quien regaló la boleta a su sobrino: "Ya surgió una persona que efectivamente es un hincha de Junior de Barranquilla y nos ayudó, me contactó y me dijo que él quería darle al niño de Navidad la boleta completa. Entonces él le regaló la boleta", indicó.

Tras ese noble gesto del hincha barranquillero, esta noche será sin duda inolvidable para el pequeño de 9 años, que contó a Blu Radio lo que sintió cuando recibió las entradas para ver el partido.

"Creía que ya me tocaba verla fuera del estadio, pero ayer que me dieron la noticia que si podía ir al estadio me sentí muy alegre, muy feliz y muy agradecido con todos los que ayudaron", relató el pequeño a Blu Radio.

Así, el sueño de este pequeño hincha poderoso se hará realidad desde la tribuna sur, gracias a una secuencia de fotos que le tomaron junto a su madre en otro partido, a partir de las 8:00 de la noche y con un estadio que se espera lleno por completo.