Hinchas de Independiente Santa Fe podrán desayunar con el equipo: así podrá participar

A través de redes sociales, Independiente Santa Fe les dio tremenda sorpresa a sus hinchas con una iniciativa, en especial para sus abonados. Esto como una posibilidad para que puedan conocer más de cerca al plantel profesional y compartir con ellos.

“Si eres abonado 2025-II 🇮🇩 o adquiriste tus entradas para la fecha 15 ante Llaneros, inscríbete en el link y podrás ser uno de los elegidos”, fue el mensaje del club, confirmando que los hinchas abonados podrán desayunar con el plantel profesional si llegan a ser elegidos: “Si eres abonado 2025-II o adquiriste entradas para la fecha 15 ante Llaneros, puedes inscribirte en el link adjunto”, añadieron.

Hugo Rodallega con Independiente Santa Fe. Foto: Dimayor.

¿Cómo participar en esta iniciativa de Santa Fe?

Como explicaron en el comunicado, los abonados del cuadro cardenal podrán participar de esta iniciativa en el siguiente formulario: acortar.link/gJ4d5A, en donde les pedirán los siguientes datos:



Apellidos del hincha.

Nombres del hincha.

Tipo de documento.

Número de documento.

Número de celular.

Correo electrónico.

Tribuna.

Una vez los abonados sean elegidos, el propio club se pondrá en contacto para dar a conocer cómo funcionará, el lugar y conocer los futbolistas que estarán disponibles, o si realmente será todo el plantel reunido al momento del evento.



¿Cómo va Independiente Santa Fe en la Liga BetPlay?

Por ahora, el cuadro cardenal se ubica en los cuadrangulares finales ocupando la séptima posición con 20 unidades en 13 partidos, de los cuales ganó 5, empató 5 y perdió 3. Tras la salida de Jorge Bava, el conjunto capitalino puso a ‘Pacho’ López al mando mientras encuentran un reemplazo adecuado del uruguayo.

El próximo partido de los cardenales será este 12 de octubre en El Campín cuando reciba a Llaneros por la fecha 15 de la Liga BetPlay. Ese día buscarán sumar tres puntos para seguir con tranquilidad en el camino del campeonato y, por supuesto, conservar el cupo parcial a cuadrangulares.

