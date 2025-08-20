Publicidad

Hinchas de Millonarios bloquearon carrera 30 tras derrota contra Unión Magdalena

Millonarios sigue en crisis tras la derrota contra Unión Magdalena en el estadio El Campín.

Hinchas salieron de El Campín para bloquear la carrera 30
Hinchas salieron de El Campín para bloquear la carrera 30
Foto: X Millonarios y Mundo Millos
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: agosto 20, 2025 10:57 p. m.

La noche del miércoles terminó con incidentes en Bogotá luego de la derrota de Millonarios frente a Unión Magdalena (2-1) en el estadio El Campín. Tras los disturbios en las tribunas, un grupo de aficionados bloqueó la avenida NQS (carrera 30) a la altura de la calle 57, lo que generó afectaciones en la movilidad y en el servicio de TransMilenio.

TransMilenio reportó a las 10:25 p. m. retrasos en las estaciones Campín - UAN y Movistar Arena por una “manifestación ajena a la operación con afectación en el servicio”. El bloqueo fue levantado tras la intervención de las autoridades, que lograron reabrir el corredor vial.

Disturbios dentro del estadio El Campín

El partido, que inicialmente ganaba Unión Magdalena, se detuvo en el minuto 50 cuando desde la tribuna norte —donde se ubican los Comandos Azules— comenzaron a lanzarse zapatos y objetos hacia el campo de juego. El hecho llevó a que jugadores del equipo visitante pidieran auxilio al árbitro por el riesgo de invasión a la cancha.

La Policía Nacional y el ESMAD intervinieron de inmediato para acordonar las tribunas y contener los desórdenes. El encuentro se reanudó cerca de las 9:23 p. m., unos 40 minutos después de la suspensión.

Los incidentes reflejan la tensión entre la afición y el plantel, en medio del mal momento deportivo que atraviesa Millonarios, que aún no registra una victoria en el segundo semestre de 2025. Según asistentes al estadio, las protestas estuvieron acompañadas de insultos contra los jugadores y el cuerpo técnico, además de enfrentamientos entre hinchas y la fuerza pública en varios sectores de El Campín.

