En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Santiago Uribe
Cartel de los Soles
Reforma tributaria
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Hinchas la pidieron y Atlético Nacional estaría cerca de confirmar esta renovación

Hinchas la pidieron y Atlético Nacional estaría cerca de confirmar esta renovación

Este ha sido uno de los futbolistas más determinantes del equipo en este segundo semestre del 2025 y, en redes sociales, hinchas pedían a gritos su renovación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad