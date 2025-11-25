Hinchas la pidieron y Atlético Nacional estaría cerca de confirmar esta renovación

Si bien no ha terminado la temporada 2025, Atlético Nacional comienza a trabajar en el próximo año y en el equipo que conformará pensando tanto en los torneos locales como internacionales que tendrá que afrontar, por ende, lo primero que mira son algunas renovaciones de piezas claves en el equipo.

Uno de ellos estaría cerca de cerrar su renovación, que, si bien muchos siguen a la expectativa de Alfredo Morelos, por ahora, el primero en confirmar su continuidad sería Juan Manuel Rengifo, la joven promesa verdolaga que sorprendió a todos en el segundo semestre del 2025.

De acuerdo con la periodista Pilar Velásquez, la renovación de Rengifo iría hasta 2029 y la postura de ambas partes es que se llegue pronto a buen puerto en las conversaciones para confirmar su extensión de contrato.

Juan Manuel Rengifo // Foto: Atlético Nacional

Él es Juan Manuel Rengifo, la nueva ‘joya’ de Atlético Nacional

De la cantera de Atlético Nacional, el mediocampista ha sorprendido a todos los hinchas del cuadro verdolaga en pocos meses. Fue Javier Gandolfi el encargado de darle la oportunidad en el primer equipo y en poco tiempo ya sumó 15 partidos con el plantel profesional con tres goles y una asistencia en tan solo 556 minutos en cancha.



Debutó en agosto en un duelo de la Copa BetPlay vs. Deportes Tolima en reemplazo de Edwin Cardona, que solo necesito unos minutos para anotar su primer gol con la camiseta verdolaga.

Además, lo que más ha sorprendido a los hinchas verdolagas en torno a este futbolista ha sido la calidad técnica que tiene en el control de la pelota que lo ha convertido en un dolor de cabeza para los rivales y uno de los favoritos de los hinchas verdolagas.

Juan Manuel Rengifo // Foto: Dimayor

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional?

El cuadro verdolaga disputará la fecha tres de los cuadrangulares en la noche de este miércoles, 26 de noviembre, específicamente a las 8:30 de la noche cuando enfrente al Junior de Barranquilla en el estadio de Ditaires.