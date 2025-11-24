Atlético Nacional da noticia que molesta a hinchas del Junior de Barranquilla

Avanzan los cuadrangulares de la Liga BetPlay, se avecina la fecha tres en donde se empieza a despejar el camino de cuáles serán los dos finalistas del semestre y el choque entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla será el protagonista de la jornada, en especial por la intensidad con la que se han vivido los últimos partidos entre estos dos equipos.

Sin embargo, de cara a este duelo, Atlético Nacional entró una noticia que molestó a hinchas del cuadro tiburón que esperaban con ansias este choque en Antioquia. No solo el partido no se disputará en el Atanasio Girardot por el concierto de J Balvin, sino que no se permitirá el ingreso de hinchas visitantes.

“La COMISION LOCAL DE SEGURIDAD, COMODIDAD Y CONVIVENCIA PARA EL FUTBOL DE LA CIUDAD DE ITAGUI-CLSCCFI, reunida el día lunes 24 de noviembre de 2025, adopta la decisión de NO autorizar el ingreso al estadio metropolitano ciudad de Itagui-Ditaires de los integrantes de la barra, aficionados y seguidores del equipo visitante el dia miércoles 26 de noviembre de 2025, partido oficial entre Atlético Nacional Vs Junior de Barranquilla, en el marco de la 3ª fecha de la Liga Betplay semestre 2 a jugarse en el Estadio Metropolitano Ciudad de Itagui-Ditaires el próximo miércoles 26 de noviembre a las 8:30 p.m”, informó la administración local a través de un comunicado.

Junior - Nacional Foto: X

El duelo entre verdolagas y tiburones por la fecha tres de los cuadrangulares ha sido uno de los más esperados. Además, se prohíbe el ingreso debido a que lo sucedió en 2024 cuando hubo pelea entre aficiones, por ende, se determinó para evitar cualquier situación que pueda afectar el espectáculo.



Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se enfrentarán este miércoles, 26 de noviembre, desde las 8:30 de la noche. Duelo que podrá ver EN VIVO, gratis y online con el equipo de Blog Deportivo de Blu Radio.