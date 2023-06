Hubert Bodhert y sus objetivos con Independiente Santa Fe: "Es el reto más grande en mi carrera"

Este domingo, 25 de junio, Independiente Santa Fe confirmó la llegada de Hubert Bodhert al banquillo del equipo cardenal, luego de la salida de Harold Rivera por malos resultados. En diálogo con Blog Deportivo, el técnico aseguró que estaba feliz de llegar a Bogotá y listo para afrontar el reto del cuadro capitalino.

"Disfrutando cada día que vivimos acá. Gozando todo lo que estamos viviendo en este momento y ansiosos de trabajar. Hemos estado bien, tranquilos y cerca al entrenamiento y del estadio, no hemos tenido problemas con eso (los trancones) (...) Aparece mucha gente y nos ofrecen de todos, esperando que el presidente pueda cerrar algunas situaciones", indicó el técnico Hubert Bodhert.

Los nuevos jugadores que busca Independiente Santa Fe

Hubert Bodhert ya empezó a mover fichas al mando de Independiente Santa Fe: "Ya tenemos un portero. Estamos mirando un interior, un extremo y estamos buscando algo en la parte ofensivo". Sobre la salida de José Enamorado, el cartagenero aseguró que le gustaría contar con él, pero no piensa "rogarle" a nadie para que se quede.

Además, dejo en duda si usará a Fabián Sambueza como extremo ante la carencia de jugadores en esta posición: "Ya lo ha hecho ahí y es muy bueno".

Publicidad

"El grupo que está en Santa Fe me conoce y a mi trabajo y le gusta. Para mí, es agradable y beneficioso. De lo que quiero traer, claramente hay jugadores que ya he manejado y tienen un buen rendimiento conmigo, que se adaptarían fácil conmigo (...) El presidente ya tiene el nombre de varios jugadores, ya ha hablado con algunos de esos. No es fácil negociar con jugadores que tienen contrato", añadió.

Asimismo, dijo que Wilson Morelo sigue en Santa Fe por el momento y trabajando a punto.

Los objetivos de Santa Fe al mando de Hubert Bodhert

El cartagenero aseguró estar "tranquilo" ante la calidad de jugadores que tiene Santa Fe, por lo que el trabajo será crucial para potenciarlos y llevarlo a su máximo nivel. Ser competitivos en liga es primordial y lo que pase en Sudamericana también será parte del plan.

Publicidad

Sobre la altura de Bogotá, Bodhert aseguró que esto será ligado a la forma de jugar del equipo: "Eso va de la mano del buen juego que tenga y siempre he tratado de expresar eso en mis equipos. Quiero que tengan un buen manejo de juego y buena finalización. Hay jugadores aptos para llegar a la idea de juego que deseamos (...) Es el reto más importante hasta la fecha en mi carrera".

No descartó utilizar a los jóvenes del equipo y potenciar a Santa Fe desde sus categorías juveniles. En general, Hubert Bodhert dijo que hay ansiedad por dar lo mejor con el equipo.