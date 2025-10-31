Inusual propuesta de matrimonio de hincha de Junior en estadio: recibió dos "sí" y es viral

El fútbol colombiano también registra momentos inusuales con los hinchas. Esta vez, un aficionado del Junior de Barranquilla aprovechó que fue captado en cámara para realizar una curiosa propuesta de matrimonio que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Vale recordar que este seguidor del tiburón ya había sido tendencia en otro partido al besar a dos mujeres cuando fue captado por la cámara de la transmisión oficial.



Propuesta de matrimonio

El 29 de octubre, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, este hombre aprovechó al máximo el entretiempo del partido entre Junior e Independiente Santa Fe. El aficionado esperó la oportunidad cuando lo enfocaron en cámara, nuevamente, para besar a las dos mujeres que tenía a su lado, pero la sorpresa siguió.

El hombre le hizo la seña al camarógrafo para que siguiera grabando: se levantó de su asiento, sacó un objeto del bolsillo de su pantalón y luego se agachó para pedirles matrimonio a las dos mujeres, quienes, conmovidas, no dudaron ni un segundo en darle el doble "sí".

Este inolvidable momento se selló con un beso entre los que serán los nuevos novios, mientras las personas que estaban cerca de ellos seguían sorprendidos por lo sucedido y, de fondo, se escuchaba a una mujer gritar: "¡Qué vivan los novios!".



En la redes oficiales de Win Sport, canal que transmite los partidos del fútbol colombiano en televisión, también se publicó el video de este curioso momento y allí se puede detallar que los tres posan ante la cámara y muestran la argolla de compromiso.

Este momento ha generado diversos comentarios a favor de esta relación formal entre tres personas, mientras otros dudan del sentimiento entre las mujeres y el hombre.

Por otro lado, el "show" se lo "robó" la señora que estaba cerca de ellos por su reacción natural durante las pedidas de manos, especialmente por su expresiones faciales y la frase: "¡Qué viva el cacho!".

Lo cierto es que este momento marcará el fútbol colombiano y será recordado durante varios años.