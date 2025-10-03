Hincha de Junior hizo lo impensable en la 'kiss cam' con dos mujeres: le aplauden

El fútbol colombiano siempre deja historias fuera de la cancha que terminan robándose el protagonismo.

Así ocurrió en el estadio Metropolitano de Barranquilla durante el duelo entre Junior y América de Cali, por la Copa BetPlay, donde un aficionado se convirtió en tendencia nacional gracias a una escena inesperada captada por la popular kiss cam.

Aunque el resultado no favoreció al cuadro tiburón, que cayó 1-2 frente a los escarlatas, lo más comentado de la noche no tuvo nada que ver con goles ni con jugadas polémicas.

En medio del entretiempo, las cámaras enfocaron a un seguidor en la tribuna que reaccionó de una manera tan insólita como aplaudida.



El hincha, al verse en la pantalla gigante del estadio, sonrió con picardía y decidió aceptar el reto: besó en los labios a la mujer que tenía a su lado. El gesto ya había provocado la ovación del público, pero lo que vino después superó cualquier expectativa. Sin dudarlo, el hombre repitió la acción con la otra acompañante que estaba a su costado, desatando la euforia de los asistentes y la sorpresa de los televidentes.

Foto: Captura X @LuisM_1924

Las imágenes rápidamente llegaron a las redes sociales, donde el episodio se convirtió en el verdadero “gol de la noche”. Memes, bromas y todo tipo de comentarios inundaron plataformas como X (antes Twitter), en las que los usuarios se divirtieron con lo ocurrido.

“El parcero metió más goles que Bacca en tres meses”, “ese es el 9 que necesita Junior”, “ídolo de la tribuna”, “el único ganador de la noche”, fueron algunas de las frases que más se repitieron en tono jocoso. Incluso, varios hinchas resaltaron que el espontáneo protagonizó una de las escenas más recordadas de la temporada futbolera.

Más allá de la derrota en casa, el Metropolitano fue testigo de una historia que demuestra cómo el fútbol también ofrece momentos de humor y espontaneidad. El aficionado y sus acompañantes, sin proponérselo, lograron que miles hablaran de ellos en todo el país. Y para muchos, ese doble beso quedará como una de las postales más curiosas de la Copa BetPlay.