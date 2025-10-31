Héctor Urrego se defiende de señalamientos del dueño de Unión Magdalena

Ante las polémicas declaraciones que realizó Eduardo Dávila en 'Zona de Humo' sobre el supuesto amaño de Héctor Urrego en el último partido contra el Deportes Tolima, donde cometió una dura falta que le costó una tarjeta roja en el primer tiempo, el defensor central se defendió en Blog Deportivo.

El jugador de 32 años manifestó que siempre se ha caracterizado por tener un juego fuerte con las camisetas que ha defendido y, en ese sentido, señaló que nadie puede dar ese tipo de afirmaciones sin ninguna prueba.

"Uno sin pruebas no puede salir a acusar a nadie; uno acusa a las personas cuando tenga pruebas. El fútbol mío siempre ha sido destacado por ser fuerte. Llevaba varios partidos con la misma jugada, haciendo esa plancha, esa jugada de ayer yo levanto la pierna, porque la cancha no está en buen estado, y se ve aparatosa", detalló el excampeón con Santa Fe.



"Una falta de respeto"

Para Urrego, este tipo de declaraciones solo buscan manchar su nombre y cambiar el foco de atención en los hinchas del Unión Magdalena sobre el descenso del equipo para el próximo año y, supuestamente, centrarlo en amaño de apuestas de deportivas dentro de la plantilla. Por eso, catalogó el accionar de Dávila como una falta de respeto, pues se enteró en medio de la entrevista con Blog Deportivo de las acusaciones del máximo accionista del ciclón.

Plantilla del Unión Magdalena del 2025 X: @UnionMagdalena

Además, recordó que en otros partidos del Unión Magdalena tuvo un buen rendimiento y este jueves, contra el Tolima, tuvo una mala tarde, por lo que el directivo aprovechó para hacer esta agrave acusación.



"Con este partido complete 15 con el Unión, ¿por qué antes no dijo nada? Como cualquier jugador, tuvo un día malo, mañana le puede suceder a otro. Son jugadas que suceden en el fútbol. Nadie quiere que lo expulsen", dijo Urrego en Blog Deportivo.

Añadió que hablará con Dávila sobre las acusaciones y, asimismo, se asesorará con su abogado.

"Él no tiene pruebas. Está acusando a una persona inocente", enfatizó Urrego, quien lleva 14 años en el fútbol profesional y recalcó que nunca ha tenido algún tipo de polémica en otros equipos en los que ha estado.