Dueño del Unión Magdalena acusa a jugador de amañar partidos, ¿quién es?

Una fuerte denuncia volvió a estremecer al fútbol profesional colombiano. Eduardo Dávila, propietario del Unión Magdalena, acusó públicamente al defensor Héctor Urrego de estar presuntamente implicado en el amaño de partidos, una situación que, según dijo, ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Las declaraciones se dieron en el programa Zona Libre de Humo.

El señalamiento surge tras el partido disputado en Santa Marta entre el Unión Magdalena y el Deportes Tolima, encuentro en el que Urrego fue expulsado luego de cometer una plancha contra Juan Torres. Para Dávila, esta acción, sumada a un penal anterior, levantaron “muchas dudas” y reforzaron los rumores que circulan sobre posibles irregularidades relacionadas con las apuestas deportivas.

“Yo estoy convencido. No tengo pruebas, pero yo conozco el fútbol y veo cuando jugadores se hacen expulsar”, afirmó el dirigente.

Héctor Urrego, defensor de Unión Magdalena X: @UnionMagdalena

Según explicó, la Fiscalía ya tiene conocimiento del caso, y la comisión disciplinaria del club citó al jugador para que dé su versión de los hechos.



“De nosotros nada hasta que haya una investigación y obtengamos resultados”, dijo el propietario, aclarando que el club no tomará sanciones internas hasta que se esclarezca la situación.

Dávila aseguró que su convicción proviene de la observación de conductas anómalas en el terreno de juego: “Conozco el fútbol hace muchísimos años, tengo mucha experiencia en ese sentido. Veo las malas intenciones y veo cuando jugadores se hacen expulsar. En este caso, la expulsión y el penalti fueron dos fallas a propósito”, insistió.



¿Qué dice Héctor Urrego?

El defensor central expresó en Blog Deportivo que esas acusaciones del dirigente son falsas, recalcando que Dávila no tiene ninguna prueba en su contrada, sumado a que en sus 14 años como futbolista profesional no ha tenido ningún escándalo por amaño de partidos.

"Él no tiene pruebas. Está acusando a una persona inocente (...) Con este partido complete 15 con el Unión, ¿por qué antes no dijo nada? Como cualquier jugador, tuvo un día malo, mañana le puede suceder a otro. Son jugadas que suceden en el fútbol. Nadie quiere que lo expulsen"