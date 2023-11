Juan Camilo Portilla sobre posible llamado a Selección Colombia: "Es el sueño de todo jugador"

El futbolista Juan Camilo Portilla habló en Blog Deportivo sobre la posibilidad de estar en la Selección Colombia por su rendimiento en el América de Cali, pues está bloqueado. En los próximos partidos de la Eliminatoria, la tricolor recibirá a Brasil y luego visitará a Paraguay.

"Uno siempre uno siempre está a la expectativa y con la ilusión de de apoyar a la selección. Y obviamente, ahora que uno de pronto lo ve tan cerca ,esperando que ojalá así sea, pero bueno, tocará esperar la lista", dijo.

A sus 25 años, Portilla manifestó que siente "más responsabilidad" por estar en el radar del seleccionador Néstor Lorenzo para defender los colores de Colombia. Además, reconoció que antes de los partidos por su cabeza si pasa qué tanto debe arriesgarse en una jugada para no caer en una lesión y perder una opción con la tricolor.

"Bueno, siendo muy sincero antes del partido uno sí llegaría a pensar en eso, como que me voy a cuidar y que no me pase nada, pero ya cuando uno entra a la cancha y más por la forma en la que en la que yo siento el juego y como compito, pues la verdad que a uno se le olvida todo eso", añadió.

Publicidad

En las últimas conversaciones que tuvo con alguien de la selección, sí estuvieron pendientes de su evolución de la lesión.

Portilla se siente más cómodo jugando como volante 8, pues ahí es donde más se ha desempeñado en su carrera, y con el entrenador Lucas Gónzalez se ha fortalecido su nivel.

Ahora se viene un momento importante con el América y son los cuadrangulares, lo que genera un cruce de emociones en caso de ser convocado a la selección nacional.

Publicidad

"Sí, uno entiende a los hinchas del América, que son hinchas tan apasionados, tan entregados por su equipo y pues es normal que quieran que todos los jugadores estén para las finales, pero bueno, así es el fútbol. Así es cuando uno está haciendo las cosas bien y que de pronto tiene esa oportunidad de estar allí para ser llamado y uno como jugador siempre el sueño es ese. Entonces lo entiendo, pero ver qué pasa", añadió.

Puede ver: