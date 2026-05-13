Junior vs. Once Caldas EN VIVO: online y gratis HOY la Liga BetPlay 2026

Los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026 llegan a su final con este choque inédito en la capital del Atlántico entre tiburones y el blanco blanco, en una serie que llega a su definición con una ventaja por la mínima (1-0) por parte del cuadro tiburón.

El actual campeón del fútbol colombiano quiere repetir título y con un plantel lleno de figuras espera lograrlo en este semestre; por eso, este duelo y en el Atlántico será un paso más para que el cuadro rojiblanco se acerque a ese objetivo en este 2026.



Junior vs. Once Caldas EN VIVO: vea este duelo de la Liga BetPlay 2026

El equipo de Blog Deportivo de Blu Radio tendrá las emociones de este duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay a través de la señal de radio 89.9 FM y por el canal de YouTube EN VIVO, online y gratis. Durante la transmisión habrá todo un equipo de expertos analizando todos los detalles de este encuentro por el campeonato local.

¿A qué hora juega Junior HOY vs. Once Caldas por la Liga BetPlay?

El duelo entre tiburones y manizaleños se encuentra programado para este miércoles, 13 de mayo, a partir de las 8:15 de la noche en el estadio Romelio Martínez.



Posibles alineaciones de Junior vs. Once Caldas