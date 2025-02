La pregunta que molestó a Edwin Cardona tras partido de Nacional: "¿Quién dice eso, tú?"

Partidazo en la noche de este miércoles, 12 de febrero, en Bogotá gracias a Independiente Santa Fe y Atlético Nacional (2-2), que dejó como la figura del partido al delantero Kevin Viveros, que, nuevamente, lideró el ataque verdolaga. Pero en zona mixta la opinión pública se la terminó llevando Edwin Cardona, quien vivió un momento tenso con un periodista en la capital del país.

El volante de Atlético Nacional acudió a las preguntas de los medios de comunicación en El Campín de Bogotá tras el partido, allí, fue que tuvo un encuentro tenso con un periodista por una pregunta que, evidentemente, causó molestia en el futbolista, quien no dudó en recriminar debido a que le cuestiono: "¿Usted qué le diría a las personas que dicen que usted ya está retirado?".

Edwin Cardona en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional.

“¿Qué quiere que le responda? No sé usted qué quiere que le responda. ¿Tú lo estás diciendo o quién lo ha dicho?… ¿Quién? Fuimos campeones tres veces en menos de 53 días. Hicimos un gran semestre y ahora en 180 minutos las estadísticas no mienten. No es porque sea soberbio y agrandado. Cada quien tiene su opinión, yo tengo la mía y respeto cada opinión que la gente tenga", fue la respuesta del '10' antioqueño, según dio a conocer Gol Caracol, con evidente molestia por el cuestionamiento del periodista.

Este momento en el coloso de la 57 se vivió de forma tensa para los periodista que asistieron a eso, además, Edwin Cardona también criticó la forma en que fue tratado en el estadio por parte de la hinchada de Independiente Santa Fe y aseguró que "no sabía qué les había hecho".

Publicidad

"La verdad a uno le molesta mucho, porque yo con ellos nunca me metí y me comenzaron a chiflar y tirar monedas. No entiendo por qué", dijo. Pues durante los 90 minutos recibió varios abucheos de la tribuna cardenal.

Este fue el polémico momento de Cardona