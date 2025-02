Juan Carlos Pereira, de Millonarios: "Desafortunadamente se nos escaparon los puntos"

Uno de los jugadores más destacados del empate entre Millonarios y Llaneros en el Meta fue el volante Juan Carlos Pereira, quien también celebró gol con el embajador.

Sin embargo, en conversación con Blog Deportivo, lamentó que la victoria y, por su puesto, los tres puntos del equipo se escapó en los minutos de adición por el gol de Brayan Ureña.

"Contento por el gol, pero desafortunadamente se nos escapa los puntos al final, pero hay que ser agradecidos con Dios porque se luchó con mucho tiempo con 10 jugadores. Nos traemos un punto valioso que toca ratificarlo el sábado contra Medellín", dijo en Blog Deportivo.



¿La revancha de Pereira?

Antes de iniciar el semestre del 2025, el volante era considerado uno de los que podrían salir del club. Sin embargo, se quedó y está teniendo un buen arranque en el liga. Esto, según él, se debe a su resiliencia y por eso decidió "ponerle el pecho" a la situación para entregar lo mejor de su fútbol al club azul.

"Me quedo en Millonarios, este año que me queda. Obviamente hubo algunos rumores, que salía, que me iba para otro equipo, pero se tomó la mejor decisión y estamos dándole, queda mucha tela por cortar. El equipo está para grandes cosas", añadió.

Precisamente, sobre su relación con el nuevo cuerpo técnico, encabezado por el entrenador David González, manifestó que su rol depende de la planificación y condiciones del rival, por lo que se adapta a lo que el equipo necesite.

"La idea no cambia mucho, pero quiere encontrar ventajas en todas las partes del campo. El equipo lo está asimilando y va por buen camino. Es salir de las líneas de presión del rival lo más rápido posible", comentó.

Ahora Millonarios se prepara para la quinta fecha de la liga colombiana, en condición de local, contra el Medellín el sábado 15 de febrero.



¿Cómo está David Mackalister Silva?

El referente del embajador tuvo que salir en el primer tiempo por una molestia y, por el momento, no se ha conocido la gravedad de su lesión. De hecho, Pereira contó que en las próximas horas se le realizará los exámenes, pero, según él, no parece ser grave.