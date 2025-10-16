En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
CRC
EEUU - Venezuela
Crisis de gas
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / ¿La venta del América de Cali podría darse pronto? Esto se sabe de esta posibilidad

¿La venta del América de Cali podría darse pronto? Esto se sabe de esta posibilidad

Hinchas esperan que pronto el cuadro escarlata salga del poder de la familia Gómez y ese deseo podría darse a falta de un detalle a solucionar.

América de Cali e hinchas de fondo.jpg
Hinchas de América de Cali //
Foto: América de Cali
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

Hace meses comenzó una “pelea” entre hinchas y las directivas del América de Cali, que, en redes sociales, comenzaron a pedir la venta de la institución y esto sí podría llegar a darse como confirmaron en Blog Deportivo sobre la intención del cuadro escarlata de hacerlo.

“Mi fuente (Tulio Gómez) está muy reacio, ha tratado por todos los medios”, dijo Pepe Garzón. Además, el director de Blog Deportivo y Gol Caracol, Javier Hernández Bonnet, mencionó la posibilidad de que esta semana se den reuniones definitivas para avanzar en esa posibilidad con las partes interesadas.

“En Cali es que estaría cerca de una reunión, es lo que se dice”, mencionó. Por lo tanto, la puerta de que esto se pueda llegar a dar comienza a avanzar y que se cumpla el deseo de la afición escarlata de un nuevo aire en la institución.

Dinero y América de Cali.jpg
América de Cali tendría problema financiero //
Fotos. AFP/Blu Radio

¿Qué falta para que se dé una venta del América de Cali?

La realidad es que la familia Gómez tiene un gran cariño por el club y si bien en la sede no hay un cartel de “se vende”, estarían dispuestos a una negociación solo si cumple las necesidades, tanto financieras como del propio club.

Es decir, que se daría una venta solo si llega una oferta por parte de un grupo económico o inversionista extranjero con un respaldo sólido que garantice el equilibrio de la institución en pro a que llegue a su máximo nivel, tanto en lo institucional como en lo deportivo.

Cabe recordar que un comunicado del 22 de junio de 2025, América de Cali informó que no se está vendiendo el equipo, desmintiendo versiones que en ese momento hablaba de inversionistas.

"A la fecha, América de Cali dentro de su operación habitual, ha adelantado acercamientos formales con terceros interesados, todos ellos bajo acuerdos de confidencialidad y en cumplimiento de los más altos estándares normativos, técnicos, financieros, legales y deportivos. Es importantes destacar que dichas gestiones se realizan exclusivamente dentro del marco institucional, liderado por la administración y la representante legal", indicó.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

América de Cali

Tulio Gómez

Publicidad

Publicidad

Publicidad