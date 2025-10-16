¿La venta del América de Cali podría darse pronto? Esto se sabe de esta posibilidad

Hace meses comenzó una “pelea” entre hinchas y las directivas del América de Cali, que, en redes sociales, comenzaron a pedir la venta de la institución y esto sí podría llegar a darse como confirmaron en Blog Deportivo sobre la intención del cuadro escarlata de hacerlo.

“Mi fuente (Tulio Gómez) está muy reacio, ha tratado por todos los medios”, dijo Pepe Garzón. Además, el director de Blog Deportivo y Gol Caracol, Javier Hernández Bonnet, mencionó la posibilidad de que esta semana se den reuniones definitivas para avanzar en esa posibilidad con las partes interesadas.

“En Cali es que estaría cerca de una reunión, es lo que se dice”, mencionó. Por lo tanto, la puerta de que esto se pueda llegar a dar comienza a avanzar y que se cumpla el deseo de la afición escarlata de un nuevo aire en la institución.

América de Cali tendría problema financiero // Fotos. AFP/Blu Radio

¿Qué falta para que se dé una venta del América de Cali?

La realidad es que la familia Gómez tiene un gran cariño por el club y si bien en la sede no hay un cartel de “se vende”, estarían dispuestos a una negociación solo si cumple las necesidades, tanto financieras como del propio club.



Es decir, que se daría una venta solo si llega una oferta por parte de un grupo económico o inversionista extranjero con un respaldo sólido que garantice el equilibrio de la institución en pro a que llegue a su máximo nivel, tanto en lo institucional como en lo deportivo.

Cabe recordar que un comunicado del 22 de junio de 2025, América de Cali informó que no se está vendiendo el equipo, desmintiendo versiones que en ese momento hablaba de inversionistas.

"A la fecha, América de Cali dentro de su operación habitual, ha adelantado acercamientos formales con terceros interesados, todos ellos bajo acuerdos de confidencialidad y en cumplimiento de los más altos estándares normativos, técnicos, financieros, legales y deportivos. Es importantes destacar que dichas gestiones se realizan exclusivamente dentro del marco institucional, liderado por la administración y la representante legal", indicó.