Esta decisión del América de Cali cambia todo y confirmaría relación con sus hinchas

América de Cali no ha estado bien en este segundo semestre del 2025. Desde la salida de Juan Fernando Quintero y la eliminación en Copa Sudamericana, la relación el cuadro vallecaucano no ha mejorado y pasan los días en donde los resultados no mejoran dejando al equipo en los últimos lugares de la Liga BetPlay.

Esta situación generó una fuerte separación entre hinchas y directivos, que piden un cambio radical en el corazón del mando de la institución vallecaucana ante los recientes resultados, decisiones y más temas que se han dado en el América con la actual familia al mando.

América de Cali toma radical decisión tras distanciamiento de hinchas

En redes sociales, cientos de hinchas han expresado su malestar de esta situación y han pedido que la familia al mando del equipo mejore la situación para poder mejorar todo, pero, por ahora, no volverá al estadio.

Ante esto, a través de X, el club anunció que solo habilitará la tribuna occidental del estadio Pascual Guerrero ante la negativa de los hinchas de regresar a la cancha, demostrando la ruptura que hay en el entorno del cuadro escarlata.



“¡Hincha Escarlata! Esta noche 𝗦𝗢𝗟𝗢 estará habilitada la tribuna occidental. Los abonados y aficionados ingresan con la boleta que adquirieron previamente”, expresaron, noticia que no fue tomada bien por los hinchas, pues esperaban otra postura desde los directivos.

“Sigan así y esto no va a cambiar, que les cuesta decir que se equivocaron”; “A lo que redujeron el equipo, una sola tribuna suficiente”; “El equipo más chistoso de la ciudad”, son algunos comentarios.

¿Qué pasa en el América?

La ruptura no solo ha sido administrativa, sino deportiva. La salida y llegada de Raimondi no ayudó, en especial porque dejó al equipo en una posición negativa y un declive en un rendimiento del plantel.

Actualmente, el equipo del Valle ocupa la última posición de la Liga BetPlay en 10 partidos disputados con un saldo de 5 derrotas, 4 empates y tan solo una victoria.